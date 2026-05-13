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中華職棒賽場今(13)日出現極為震撼的開局！富邦悍將在主場面對中信兄弟的比賽中，首局進攻火力全開，整整打了一輪半、將近兩輪的次數，單局狂灌13分。中信兄弟投手群首局徹底崩盤，其中先發投手鄭浩均僅投1/3局（0.1局）便慘丟7分退場，創下令人難以置信的慘烈開局。比賽一開始，富邦悍將前四棒池恩齊、林澤彬、張育成、范國宸接連擊出一壘安打，迅速攻佔滿壘並先馳得點。雖然戴培峰遭到三振拿到第1個出局數，但隨後兄弟先發投手鄭浩均控球出現嚴重問題，連續投出兩次觸身球與一次四壞球保送，讓富邦兵不血刃再拿3分。隨後池恩齊在同一局內第二次上場打擊，再度敲出中外野安打帶有2分打點。此時兄弟教練團不得不撤下僅抓到1個出局數、狂丟7分的鄭浩均，換上余謙接替投球。然而換投後並未立即止住悍將攻勢。余謙上場後雖然抓到第2個出局數，但隨後又出現保送，並被范國宸、戴培峰、童堉誠接連敲安得分。火力最猛烈的一擊來自第七棒王念好，他擊出中外野方向深遠的三壘安打，一舉清空壘包進帳2分打點，將比分擴大至13:0。富邦悍將在首局一共動用了17個打席，敲出10支安打，並獲得4次保送(含2次觸身球)，整整打了一輪半。富邦悍將表現單局13分、10支安打、12分打點。王念好單局貢獻3打點表現最為優異，池恩齊、范國宸、童堉誠也各有2分打點。中信兄弟投手表現，鄭浩均投1/3局，面對10打席，被敲6安、3保送，失7分均為自責分。余謙投2/3局，面對7打席，被敲4安、1保送，失6分均為自責分。