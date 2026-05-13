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中華職棒今（13）日賽場出現令人瞠目結舌的開局，中信兄弟在主場洲際棒球場迎戰富邦悍將，首局投手群大崩盤，單局狂失13分。面對如此慘烈的戰況，社群上象迷哀鴻遍野，更有球迷絕望自嘲：「沒看到球棒的話，我以為是在看籃球比賽」。中信兄弟今日派出「美美」鄭浩均擔綱先發，不料首局控球徹底失準。他僅投1/3局（0.1）局就面對了10個打席，被擊出6支安打、包含2次觸身球與1次四壞保送，共失7分全是自責分。這也是鄭浩均職業生涯中第二次先發僅投1/3局便退場，前一次是2023年9月21日對陣味全龍，但當時是因傷提前退場，今日則是遭到對手打線徹底摧毀。隨後接替的余謙也未能止血，投2/3局再掉6分，導致中信兄弟首局結束就以0：13大比分落後。面對首局就出現「籃球比分」般的差距，現場象迷陷入一片死寂，被網友諷刺為「洲際圖書館」開放三小時。許多憤怒的球迷在社群平台發文質疑：「對得起進場球迷嗎？」、「請問今天要怪誰？還是又要怪PitchCom故障？」。更有不少球迷因戰況絕望，詢問是不是又要派外野手宋晟睿上來消耗局數了，也有球迷恨鐵不成鋼，質問球隊：「搶狀元是這樣搶的嗎？」。富邦悍將首局打了一輪半、動用17個打席灌進13分，差點就追平中華職棒史上單局最多失14分的難堪紀錄。兄弟投手群單局合計投了55球，好球率雖達6成以上，卻完全無法壓制悍將火燙的球棒。