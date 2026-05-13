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中信兄弟今（13）日在洲際棒球場迎戰富邦悍將，開局雖面臨投手群崩盤、首局狂失13分的絕望境地，但黃衫軍並未因此喪志。 38歲老將張志豪昨日傷癒回歸後，今日迎來本季洲際球場首戰，儘管目睹球隊首局僅花25分鐘就遭到KO，他依然發揮領袖氣質，在個人首打席就為球隊進帳打點，兄弟目前2：14落後。昨日甫歸隊即擔綱第四棒重任的張志豪，今日重返主場洲際棒球場。 然而比賽首局，中信兄弟先發投手鄭浩均控球失準，僅投0.1局便慘丟7分退場，隨後余謙接手也未能止血。 在鄭浩均換投下場時，轉播單位捕捉到守在外野的張志豪，神情顯得相當耐人尋味。儘管球隊處於0：13的巨大落後，中信兄弟仍展現不放棄的韌性。 下一局進攻時，岳政華擊出一壘安打，王威晨隨後補上二壘安打，攻佔得分圈。 此時張志豪頂住壓力，敲出適時的高飛犧牲打，護送三壘跑者張仁瑋（靠失誤上壘）回本壘得分，幫助球隊破蛋。張志豪目前38歲，1987年5月15日出生的他，即將在兩天後滿39歲，他保有多項紀錄，也還在挑戰生涯200發全壘打（目前累計180轟）里程碑。