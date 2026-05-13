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NBA美國職籃（National Basketball Association）東區準決賽進入白熱化，底特律活塞與克里夫蘭騎士戰成2：2平手，關鍵第五戰「天王山之爭」將於台灣時間明（14）日上午8點回到活塞主場開打。然而，活塞隊賽前傳出傷情警訊，包括前一戰砍下全隊最高的24分的勒弗特（Caris LeVert）、射手羅賓森（Duncan Robinson），兩主力G5賽前都被列入出賽成疑名單，恐為這場聽牌戰增添變數。據活塞隊官方公布的最新傷情報告，陣中外線核心鄧肯·羅賓森（Duncan Robinson）因下背部痠痛、前役表現神勇的卡里斯·勒弗特（Caris LeVert）卻突然傳出受到右腳跟挫傷困擾。活塞若失去勒弗特將是巨大損失，他在前一戰16 投10中展現「超高效」投球，砍下全隊最高的24分，外加4籃板、3助攻。另外一名傷兵鄧肯·羅賓森雖第四戰失準，僅拿下4分，但在本系列賽前兩場主場比賽中，場均三分球命中率突破55%，是活塞守護主場最重要的長程砲火，他的健康狀況成為活塞能否聽牌的關鍵。此外，活塞板凳球員凱文·赫特（Kevin Huerter）4月底就有左內收肌拉傷傷勢。騎士目前處於無傷兵的狀態，活塞球員在天王山之戰能否用健康的狀態上場，將直接影響活塞的進攻火力，且活塞上一戰以103：112落敗，投籃命中率卻以50%大於騎士的43%，籃板也抓得比對方多，卻遭遇犯規麻煩。目前活塞與騎士的對戰呈現詭譎的趨勢，前四場比賽皆由主場球隊奪勝，尤其騎士隊在今年季後賽的主場戰績是傲人的6勝0敗，但客場卻陷入0勝5敗的泥淖。若活塞主力集體缺陣，作客活塞主場的騎士將迎來絕佳機會，盼搶先一步聽牌，力爭自2018年後首度闖進東區決賽。這場攸關誰能搶先聽牌的東區準決賽第五戰，將於台灣時間明日上午8點在活塞主場小凱撒體育館（Little Caesars Arena）開打。究竟是活塞兵殘志堅能保衛主場，還是騎士能把握天時地利打破客場魔咒，球迷正拭目以待。