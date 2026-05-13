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統一7-ELEVEn獅隊今日在台南亞太新主場迎戰味全龍，在7527名球迷的見證下，靠著先發洋投銳力獅（Denyi Reyes）的優質先發，以及新秀林泓弦關鍵的三壘安打追平比分，最終以2：1力克龍頭味全龍。這場勝利不僅讓獅隊賞給龍隊3連敗，更正式達成隊史第2000勝的歷史壯舉，成為中華職棒史上第一支寫下此紀錄的球隊。本場比賽兩隊上演精彩的投手戰，味全龍在3局上先行發難，張政禹、林辰勳接連敲安後，曾聖安補上適時的右外野安打，助龍隊取得1：0領先。然而，統一獅在3局下隨即展開反擊，陳重羽耐心選到保送後，第九棒小將林泓弦掃出中右外野空檔的三壘安打，送回追平分。隨後陳傑憲展現紮實基本功，擊出右外野高飛犧牲打送回林泓弦，獅隊以2：1後來居上。獅隊先發洋投銳力獅今日再度展現壓制力，主投7局僅用92球，被敲出4支零星安打失1分，並投出3次三振與1次保送，順利拿下本季第二勝。比賽進入末段，獅隊牛棚精銳盡出，佈局投手髙塩將樹登板，投出三上三下穩住領先。第9局當家守護神鍾允華在陳聖平精彩美技助威下，讓味全龍朱育賢擊成三壘滾地球收下最後一個出局數，成功守住勝果。統一獅自1990年加入中職以來，已邁入第37個球季。獅隊在本週二連戰橫掃味全龍之前，本季對龍隊五戰皆墨。所幸獅隊先在護師節由本土投手胡智爲奪勝止敗，今日再靠銳力獅力壓龍隊洋投蔣銲，連續兩晚在亞太主場贏球，一舉克服「恐龍症」並完成隊史2000勝里程碑。