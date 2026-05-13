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統一7-ELEVEn獅隊今（13）日在台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，迎戰味全龍隊。統一最終以2：1一分之差力克龍隊，成功達成隊史第2000勝的榮耀時刻，成為中華職棒聯盟史上首支達成此壯舉的球隊。從1990年首勝到2026年第2000勝，統一獅再次寫下台灣職棒歷史的新篇章。今晚的2000勝達成時刻，充分展現了獅隊跨越世代的傳承。回顧隊史重要紀錄，第100勝由謝長亨達成；第1000勝由林岳平達成；第2000勝由年輕投手鍾允華順利守成關門，完成救援成功。巧合的是，今日達成2000勝時，謝長亨正擔任場邊球評，林岳平身為球隊總教練，而場上關門的則是年輕一代的鍾允華。林岳平賽後感性表示，這2000勝帶給所有「統一人」喜悅，這份連結從第一代、第二代傳承至今已邁入第六代，更有許多資深統一人從年輕球員變成了阿公，而他也已經為人父。本場比賽由獅隊先發投手銳力獅（Richie Martin）領軍，他今日主投7局僅被擊出4支安打失1分，投出3次奪三振，創下個人單場投球局數新高紀錄。3局下半，獅隊在0：1落後時展開反攻。陳重羽保送上壘後，九棒新秀林泓弦揮出生涯首支三壘安打扳平比數。隨後隊長陳傑憲擊出關鍵高飛犧牲打，護送林泓弦回本壘，攻下致勝的第2分。8局上佈局投手髙塩將樹送出三上三下；9局上鍾允華登板關門，同樣送出漂亮的三上三下，連續9場達成救援成功。統一獅今晚獲勝後，寫下主場9連勝及亞太主場8連勝的佳績。蘇智傑也將連續安打場次推進至13場。林岳平在賽後感謝球迷一路以來的支持，並表示：「2000勝只是一個歷史紀錄，只要統一獅永續經營下去，我相信3000、4000、5000勝即將會來臨」。隊史首勝：1990年3月17日，於台北市立棒球場4：3擊敗兄弟象。第1000勝：2009年6月6日，於台南球場達成。第2000勝：2026年5月13日，於台南亞太球場2：1擊敗味全龍。