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中華職棒今（13）日於新莊棒球場上演一場強弱懸殊的屠殺戰。富邦悍將打線全場瘋狂掃出18支安打，配合中信兄弟投手群首局崩盤的慘烈表現，終場富邦以17：2血洗中信兄弟，收下近期的一場大勝。本場比賽的勝負在首局便已定調。中信兄弟先發投手鄭浩均開賽後控球徹底失準，僅投0.1局就被敲出6支安打、送出3次保送（含2次死球），狂丟9分（均為自責分）後狼狽退場。 隨後接替的余謙也未能止血，在首局同樣遭到猛烈砲火襲擊，導致中信兄弟在1局上結束就以0：13大幅落後。富邦悍將此役幾乎全員皆有貢獻，整場比賽敲出18支安打。王念好4打數3安打，敲出三壘安打貢獻3分打點，表現最為亮眼；林澤彬單場6打數揮出4支安打，攻下1分打點並跑回2分；池恩齊4打數3安打，為球隊跑回3分並帶有2分打點；童堉誠單場2安打、3分打點，火力輸出同樣穩定。全場富邦共獲得5次四壞球保送，打線串聯極為流暢，讓兄弟投手群防不勝防。面對巨大落後，中信兄弟雖未完全放棄，但受限於富邦先發投手李東洺5局僅失2分（1分自責）的壓制，反擊顯得力不從心。 傷癒回歸的老將張志豪在首局出高飛犧牲打進帳1分打點。 王威晨、王政順及李聖裕雖有雙安表現，但在缺乏長打支援下，最終僅能以2分收場。