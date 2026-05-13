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▲第2節改由「小高」高錦瑋開火，外線出手3次全部命中拿下9分。（圖／雲豹球團提供）

▲今天賽前聯盟公佈羅德爾獲得年度最佳總教練獎項，但他表示，儘管這對自己來說還是很特別的時刻，但現在並非很好的慶祝時機。（圖／雲豹球團提供）

▲雲豹贏球扳平系列賽，兩隊15日將移師國王主場新莊體育館進行第3戰。（圖／雲豹球團提供）

桃園台啤永豐雲豹今（13）日在主場與新北國王進行本季季後賽第2場，雲豹一改前戰外線失靈缺點，全場投進18記3分球，其中米勒（Malcolm Miller）更是6投6中、得到29分，終場以114：92扳回一城，系列賽1：1打平，兩隊15日將移師國王主場新莊體育館進行第3戰。首節雲豹就火力全開，克羅馬（Lasan Kromah）單節攻下10分助球隊取得32：21領先，第2節改由「小高」高錦瑋開火，外線出手3次全部命中拿下9分，下半場一開賽米勒手感加溫，3分球同樣3投3中，也將比分差拉大到23分，奠定勝基。米勒攻下全場最高29分，他認為，因為球隊從一開賽就展現出很強勢的防守，也製造出很多進攻機會，讓攻勢也比較順，加上自己也有把握住，才能有這樣的表現。雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）說：「今天球隊的防守展現出完全不一樣的態度，加上只有7次失誤以及不錯的命中率都是重點，這些都可以從數據中看出來，下一場將要到客場作戰，當然會面對與在主場完全不同的情況，在主場球迷會給我們很多力量，但就算去客場，因為一直都是在同樣的場地比賽，而不是一個新場館，所以也算很習慣了，只是要更加專注並且付出更多體力。」今天賽前聯盟公佈羅德爾獲得年度最佳總教練獎項，但他表示，儘管這對自己來說還是很特別的時刻，但現在並非很好的慶祝時機，因為大家都很專注接下來周五的比賽。小高此戰攻下14分、送出8次助攻，他說：「上一場結束後，我們回去有看很多影片，從中得到很多啟發，策略上就能夠反應，面對什麼樣的防守，我們就是要做好應對，總之就是要保持球的流動，並且把防守做好就對了。」克羅馬此戰攻下18分、9次助攻，麥卡洛24分8籃板。