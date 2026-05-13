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▲統一獅隊史達成2000勝，是中職37年來首支達成此成就的球隊。（圖／統一獅提供）

統一獅今（13）日2：1力克味全龍，成為中職史上第一支拿下隊史2000勝的球隊，賽後官方公布系列紀念商品，經典的紀念大球、紀念短T、棒球帽與錦旗等相關ㄊ商品，一字排開氣勢驚人，但不少球迷敲碗紀念球衣似乎沒有下文，在留言區喊話，「為什麼沒有球衣」、「球衣價格比較高，現在這樣，如果只買一樣商品很難湊免運」統一獅稍早於官方社群公布隊史2000勝系列紀念商品，主色調採用黑色，除了紀念短T之外，經典的球帽、大球、錦旗、水晶獎盃與木頭橡皮章，總共設計7款商品供球迷預購。但不少球迷就驚訝，在隊史最具象徵意涵的時刻，居然沒有販售紀念球衣，且由於預購商品無法與現貨商品併單，不少人擔心湊不到免運，此外也有部分球迷針對配色提出建議，「以後能出橘色的嗎？不要再出黑T了，真的太多件黑色了」、「統一的顏色，橘色綠色都沒有？」、「我能接受黑絲但不要黑獅，謝謝」統一獅隊史2000勝系列紀念商品預購時間從5月14日（四）12：00開始，一路到5月22日（五）23：59為止，8月起陸續出貨，若有異動將於官方粉絲頁公告。隊史2000勝紀念Tee材質｜棉、聚脂纖維尺寸｜S、M、L、XL、2XL、5XL售價｜NT1080隊史2000勝紀念球帽材質｜斜紋布尺寸｜FREE售價｜NT1080隊史2000勝紀念棒球材質｜PVC尺寸｜直徑7cm售價｜NT350隊史2000勝紀念大球組材質｜PVC、合成木材尺寸｜直徑18cm售價｜NT880隊史2000勝紀念錦旗材質｜聚脂纖維尺寸｜寬37cm*高59cm售價｜NT980隊史2000勝紀念水晶獎盃材質｜水晶膠、合金尺寸｜寬13.1cm*高15cm售價｜NT1580隊史2000勝紀念木頭橡皮章材質｜合成木材尺寸｜寬10.6cm*高8.8cm售價｜NT680