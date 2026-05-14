中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（14）日僅1場比賽，台鋼雄鷹昨（13）以1：3不敵樂天桃猿，A段班第3名的位置遭富邦悍將取代，下滑至B段班第4名，今日回到大本營澄清湖球場，持續交手近期拿下2連勝的桃猿，推出左投江承諺先發，對戰桃猿年輕土投曾家輝。《NOWnews》整理出5月14日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡本文重點摘要

📍中職戰績表

📍澄清湖先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至5月14日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 31 18-13-0 0.581 -
2 統一獅 31 17-13-1 0.567 0.5
3 富邦悍將 29 16-13-0 0.552 1
4 台鋼雄鷹 31 16-14-1 0.533 1.5
5 樂天桃猿 29 13-15-1 0.463 3.5
6 中信兄弟 31 9-21-1 0.300 8.5
桃猿搶3連勝推曾家輝　交手雄鷹左投江承諺

🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35

雄鷹目前排名第4，今日推出左投江承諺先發，本季出賽5場，拿下3勝1敗，防禦率1.50。本季江承諺與桃猿有過1次交手，奪下1勝，主投6局無失分，對戰防禦率0。

桃猿目前排名第5，今日由年輕土投曾家輝掛帥，本季出賽5場，拿下1勝，防禦率2.73。本季曾家輝與雄鷹有過1次交手，主投5.1局失4分，最終無關勝敗，對戰防禦率6.75。

雄鷹前役雖然推出本土王牌黃子鵬先發，卻未能奪勝，6局上遭到桃猿攻下3分逆轉，由於富邦悍將擊退中信兄弟，晉升至A段班第3名，雄鷹則是掉到B段班第4名。

📍台鋼雄鷹主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲台鋼雄鷹江承諺今日先發交手樂天桃猿，力拚個人本季第4勝。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.11）
▲台鋼雄鷹江承諺今日先發交手樂天桃猿，力拚個人本季第4勝。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.11）
❗️5/14中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍澄清湖球場（室外球場）

氣溫：28至29度

降雨機率：20%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

相關新聞

中職513戰報／兄弟地獄開局！慘被富邦血洗17分 統一隊史2000勝

中職史上第一隊！統一獅達成隊史2000勝里程碑　2：1逆轉勝味全龍

中信兄弟投打為何全崩盤？被數據掩蓋的2顆未爆彈　去年早有警訊

太扯了！中信兄弟首局狂丟13分　鄭浩均只投0.1局丟9分被富邦打爆

陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...