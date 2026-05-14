中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（14）日僅1場比賽，台鋼雄鷹昨（13）以1：3不敵樂天桃猿，A段班第3名的位置遭富邦悍將取代，下滑至B段班第4名，今日回到大本營澄清湖球場，持續交手近期拿下2連勝的桃猿，推出左投江承諺先發，對戰桃猿年輕土投曾家輝。《NOWnews》整理出5月14日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍澄清湖先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月14日賽前）：
桃猿搶3連勝推曾家輝 交手雄鷹左投江承諺
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第4，今日推出左投江承諺先發，本季出賽5場，拿下3勝1敗，防禦率1.50。本季江承諺與桃猿有過1次交手，奪下1勝，主投6局無失分，對戰防禦率0。
桃猿目前排名第5，今日由年輕土投曾家輝掛帥，本季出賽5場，拿下1勝，防禦率2.73。本季曾家輝與雄鷹有過1次交手，主投5.1局失4分，最終無關勝敗，對戰防禦率6.75。
雄鷹前役雖然推出本土王牌黃子鵬先發，卻未能奪勝，6局上遭到桃猿攻下3分逆轉，由於富邦悍將擊退中信兄弟，晉升至A段班第3名，雄鷹則是掉到B段班第4名。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️5/14中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：28至29度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職戰績表
📍澄清湖先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月14日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|31
|18-13-0
|0.581
|-
|2
|統一獅
|31
|17-13-1
|0.567
|0.5
|3
|富邦悍將
|29
|16-13-0
|0.552
|1
|4
|台鋼雄鷹
|31
|16-14-1
|0.533
|1.5
|5
|樂天桃猿
|29
|13-15-1
|0.463
|3.5
|6
|中信兄弟
|31
|9-21-1
|0.300
|8.5
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第4，今日推出左投江承諺先發，本季出賽5場，拿下3勝1敗，防禦率1.50。本季江承諺與桃猿有過1次交手，奪下1勝，主投6局無失分，對戰防禦率0。
桃猿目前排名第5，今日由年輕土投曾家輝掛帥，本季出賽5場，拿下1勝，防禦率2.73。本季曾家輝與雄鷹有過1次交手，主投5.1局失4分，最終無關勝敗，對戰防禦率6.75。
雄鷹前役雖然推出本土王牌黃子鵬先發，卻未能奪勝，6局上遭到桃猿攻下3分逆轉，由於富邦悍將擊退中信兄弟，晉升至A段班第3名，雄鷹則是掉到B段班第4名。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：28至29度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。