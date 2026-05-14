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⚾2026年中職戰績表（截至5月14日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 31 18-13-0 0.581 - 2 統一獅 31 17-13-1 0.567 0.5 3 富邦悍將 29 16-13-0 0.552 1 4 台鋼雄鷹 31 16-14-1 0.533 1.5 5 樂天桃猿 29 13-15-1 0.463 3.5 6 中信兄弟 31 9-21-1 0.300 8.5

▲台鋼雄鷹江承諺今日先發交手樂天桃猿，力拚個人本季第4勝。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.11）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（14）日僅1場比賽，台鋼雄鷹昨（13）以1：3不敵樂天桃猿，A段班第3名的位置遭富邦悍將取代，下滑至B段班第4名，今日回到大本營澄清湖球場，持續交手近期拿下2連勝的桃猿，推出左投江承諺先發，對戰桃猿年輕土投曾家輝。🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35雄鷹目前排名第4，今日推出左投江承諺先發，本季出賽5場，拿下3勝1敗，防禦率1.50。本季江承諺與桃猿有過1次交手，奪下1勝，主投6局無失分，對戰防禦率0。桃猿目前排名第5，今日由年輕土投曾家輝掛帥，本季出賽5場，拿下1勝，防禦率2.73。本季曾家輝與雄鷹有過1次交手，主投5.1局失4分，最終無關勝敗，對戰防禦率6.75。雄鷹前役雖然推出本土王牌黃子鵬先發，卻未能奪勝，6局上遭到桃猿攻下3分逆轉，由於富邦悍將擊退中信兄弟，晉升至A段班第3名，雄鷹則是掉到B段班第4名。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍澄清湖球場（室外球場）氣溫：28至29度降雨機率：20%