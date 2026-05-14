我是廣告 請繼續往下閱讀

▲如果交易成行，目前處於傷後復原狀態的吉米巴特勒（Jimmy Butler）可能成為換取雷納德的關鍵籌碼，並與穆迪（Moses Moody）一同轉戰洛城。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士在今年選秀抽籤日保住了第11順位，而洛杉磯快艇幸運獲得來自溜馬的第5順位籤後，一場涉及兩大西區強權的「世紀大交易」傳聞正悄然升溫。根據資深記者費雪（Jake Fischer）爆料，快艇隊正認真考慮結束「雷納德時代」，而急於為柯瑞（Steph Curry）尋求最後奪冠機會的勇士隊，極可能成為雷納德的下家。金州勇士深知柯瑞的職業生涯已進入倒數計時，為了讓這位隊史傳奇能在一兩年內再次衝擊奧布萊恩盃，球隊高層似乎展現出「即便炸掉未來十年也在所不惜」的魄力。報導指出，若要成功向快艇換取雷納德以及今年的5號選秀籤，勇士可能必須送出目前正在養傷的巨星吉米巴特勒（Jimmy Butler），並搭配大量的首輪選秀權。雖然雷納德的耐操程度始終是個問號，但他只要健康時，依然是聯盟中最頂尖的攻防一體王牌。這對追求「即戰力」的勇士而言，是值得一試的終極賭博。對於快艇老闆鮑默來說，投入大量資金卻始終無緣總決賽的現狀已讓其思考變革。如果快艇選擇交易雷納德，他們能獲得勇士隊未來數年的首輪籤，這正如當年奧克拉荷馬雷霆從快艇手中交易走喬治（Paul George）後、獲得大量資產並成功重建的模式。快艇不僅能藉此回收大量選秀權，還能獲得如穆迪（Moses Moody）或波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等潛力新星，並利用手中的第11順位（勇士提供）與第5順位籤，快速組建年輕的核心陣容。消息來源透露，這將是鮑默接手球隊後首度玩起「觀望遊戲」。即便最終快艇決定留下5號籤，雷納德單獨轉戰勇士的可能性依然存在。鮑默的這筆大賭注，在於他是否相信自己能在幾年後，像現在的雷霆嘲笑快艇一樣，反過來嘲笑被掏空資產的金州勇士。