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▲中鋒艾頓（Deandre Ayton）在季後賽表現疲軟，無法提供唐西奇所需的籃下掩護與護框能力，恐成為休賽季首要交易對象。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯湖人巨星唐西奇（Luka Doncic）本季雖然表現依舊神勇，但球隊遭雷霆橫掃暴露出陣容配置上的嚴重失衡。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人在西區準決賽遭奧克拉荷馬雷霆慘烈橫掃，這場失利不僅僅是因為傷病，更徹底暴露了球隊組織上的平庸。為了極大化唐西奇（Luka Doncic）的奪冠窗口，總經理佩林卡（Rob Pelinka）必須在休賽季做出困難的抉擇。若想讓湖人重返冠軍競爭行列，送走艾頓（Deandre Ayton）與里夫斯（Austin Reaves）這兩名主力已成為不可避免的選項。當初湖人換來艾頓（Deandre Ayton），是希望他能成為禁區的防守鐵閘，然而他在季後賽的表現令人大失所望。面對雷霆的系列賽中，艾頓顯得與比賽脫節，在防守端毫無威懾力，任由雷霆球員在禁區肆虐。數據顯示，艾頓在第三戰僅抓下6個籃板，完全被雷霆的霍姆葛倫（Chet Holmgren）與哈爾騰斯坦（Isaiah Hartenstein）比了下去。更重要的是，艾頓偏好中距離投射的打法，與需要「擋拆後順下」型長人的唐西奇完全不合。唐西奇需要的是能守護籃框、勤於拚搶進攻籃板的藍領壯漢，而不是一名在場上「散步」的高薪球星。對湖人球迷而言，送走里夫斯（Austin Reaves）是個痛苦的決定。雖然他在第四戰攻下27分展現進攻直覺，但他在防守端已成為對手的「提款機」。雷霆隊全場無間斷地在防守端針對里夫斯進行「點名攻擊」，迫使湖人必須頻繁補防，進而打亂整體的防守佈局。此外，里夫斯在淘汰戰中出現驚人的8次失誤，系列賽場均高達5.5次。對於已經承擔大量球權的唐西奇來說，他身邊需要的不是另一個需要持球卻守不住人的得分手，而是一個不佔球權、能防守多個位置並拉開空間的「3D（三分+防守）」型側翼。這場橫掃給了湖人最重要的教訓：唐西奇（Luka Doncic）只要健康，就能保證球隊擁有頂級進攻，但贏球需要防守。雷霆之所以強大，是因為陣容充滿了具備防守彈性與高度的球員。湖人目前的核心陣容過於傾斜，八村壘（Rui Hachimura）與唐西奇雖然能得分，但在高強度對抗中，缺乏可靠的防守體系支持。27歲的唐西奇正值生涯巔峰，但西區競爭日益劇烈，馬刺、灰狼與雷霆等青年軍正強勢崛起。湖人沒有時間再進行溫和的實驗，必須展現果斷的改革勇氣。保留這套雖然熟悉、卻有致命缺陷的陣容，對唐西奇而言無疑是種浪費。