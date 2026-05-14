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▲巴特勒（Jimmy Butler）因膝傷復健影響交易價值，而格林（Draymond Green）的功能性衰退也讓勇士在談判桌上缺乏足夠籌碼。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士雖然在選秀抽籤中獲得第11順位，但這與公鹿想要換取「未來核心球員」的目標仍有一段不小的差距。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士正試圖從今年附加賽出局的陰霾中重振旗鼓，而外界傳聞多時的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）爭奪戰，目前看來極可能胎死腹中。根據《ClutchPoints》資深記者席格爾（Brett Siegel）爆料，勇士隊在交易市場上的「影響力不足」，導致這樁震驚全聯盟的超級交易面臨停擺。報導指出，即便勇士願意送出今年獲得的第11順位選秀權，但對於密爾瓦基公鹿而言，這並不足以換回他們的當家球星。公鹿尋求的是具備高上限的「藍籌股」潛力新秀，而勇士陣中除了波傑姆斯基（Brandin Podziemski）外，缺乏能支撐公鹿重建計畫的年輕基石。更尷尬的是，勇士手上的資深名將如格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）在談判桌上幾乎毫無吸引力。格林早已不復當年之勇，而36歲的巴特勒仍受限於1月中旬遭遇的ACL膝傷，預計將缺席下賽季部分初期賽事。席格爾直言：「這兩人在公鹿的重建藍圖中完全沒有價值。」除了籌碼問題，經濟現實也是勇士難以跨越的牆。安戴托昆波下賽季的薪資高達5850萬美金，而勇士隊在擁有柯瑞（Stephen Curry）與高薪巴特勒的情況下，薪資總額已逼近豪華稅上限與土豪線（Apron）限制。如果要強行引進字母哥，勇士必須進行極其複雜的薪資清洗動作，甚至可能被迫拆解現有的核心架構。在目前資產Mismatch的情況下，強求這筆交易被視為「極度不切實際」。本賽季後半段，勇士在柯瑞與巴特勒長期缺陣的情況下完全失去競爭力，這讓管理層急於尋求超級巨星來延續奪冠窗口。但公鹿顯然不急著在休賽季廉售字母哥，他們正等待其他球隊提出更誘人的報價。對勇士而言，這場追逐戰恐怕只是映照出球隊核心老化且資產耗盡的悲傷現實。