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▲湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）在重要時刻選擇將紀念球頒給總教練雷迪克（JJ Redick），而非達成紀錄的詹姆斯或唐西奇，此舉被視為引爆矛盾的導火線。（圖／美聯社／達志影像）

▲唐西奇（Luka Doncic）在球隊中的地位日益提升，詹姆斯（LeBron James）身邊人士透露，他感受到球團正急於確立新的接班人選。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人在今年季後賽次輪出局後，不僅面臨換血壓力，內部更傳出嚴重的將帥矛盾。根據《ESPN》權威記者麥克梅納明（Dave McMenamin）最新報導，詹姆斯（LeBron James）目前對球隊管理層極度不滿，起因是總經理佩林卡（Rob Pelinka）在多個重要場合無視這位傳奇老將的貢獻，甚至重要會議並未邀請詹皇出席，反而全力捧紅新核心唐西奇（Luka Doncic），讓詹皇心生不滿。爭議點發生在3月31日對陣騎士之戰。當天詹姆斯拿下了生涯第1229場勝利（例行賽加季後賽），正式超越賈霸成為NBA史上贏球最多的球員；唐西奇則突破生涯15000分，八村壘也達標5000分。然而，佩林卡在賽後更衣室慶功時，竟然將紀念球頒給了達成「100勝」的教練雷迪克（JJ Redick），而非任何一位達成紀錄的球員。報導指出，詹姆斯對此感到極度憤怒，甚至沒換衣服就直接消失在洛杉磯的夜色之中。一位詹姆斯身邊的消息人士告訴《ESPN》，這就是球團試圖「將他推向門外」的明確信號。這並非詹姆斯首度感受到被冷落。報導披露，去年夏天湖人召開攸關未來方向的重要會議時，詹姆斯並未受邀，但唐西奇（Luka Doncic）卻在受邀之列。此外，當湖人達成價值100億美金的轉售協議時，球團第一時間通知了唐西奇，詹姆斯卻是事後才被告知。種種跡象顯示，湖人管理層正迫不及待地想要確立唐西奇作為「湖人新門面」的地位，這讓替紫金軍團效力八年、帶回一座冠軍的詹姆斯感到備受羞辱。詹姆斯今年夏天將面臨三大選擇：回歸湖人、投身自由市場或選擇退休。但考量到與佩林卡的緊張關係，加上球隊明顯的改朝換代動作，不少專家認為詹姆斯極可能主動要求離隊，尋求一個更受尊重的競爭舞台。