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洛杉磯湖人巨星唐西奇（Luka Doncic）因腿後腱傷勢缺席多場關鍵賽事，最終球隊也在季後賽次輪抱憾出局。根據《The Athletic》最新報導，唐西奇在西班牙進行的深度評估顯示其傷勢接近「3級拉傷」。對此，運動醫學權威傑西摩斯醫師（Dr. Jesse Morse）發表重砲評論，直言若診斷屬實，唐西奇本季根本沒有回歸的可能，且醫療團隊的處置方式有極大瑕疵。摩斯醫師指出，如果唐西奇的腿後腱拉傷確定為3級，那麼他在本季重返賽場的機會等於零。他進一步批評報導中提到的治療方案，「如果團隊如傳聞般僅為他進行4輪PRP（高濃度血小板血漿）治療，那簡直是害了他。PRP僅對輕微至中度傷勢有效，面對像唐西奇這種程度的重傷根本無濟於事。」摩斯醫師認為，醫療團隊應該採用更高階的再生醫學產品，例如羊膜/結締組織同種異體移植（Amniotic/connective tissue allograft）、體外培養間質幹細胞（MSCs）或外泌體（Exosomes）這些療法強度更高、發炎反應極低，且最能優化組織修復的完整性。為了讓球迷理解其中的落差，摩斯醫師打了一個生動的比喻：「這就像你是一個億萬富豪，卻在人生最重要的比賽中選擇開著Toyota Corolla而不是Bugatti。Corolla就是PRP，而Bugatti代表的是幹細胞療法。兩者都能跑完比賽，但修復時程、強度與安全性完全不可同日而語。」摩斯醫師強調，這起案例應成為所有職業球團與運動員的深刻教訓，在追求快速復原的同時，必須選用符合球星身價與傷勢強度的最先進醫療技術。在唐西奇受傷缺陣的15場比賽中，湖人隊僅勉強維持7勝8敗，這不僅讓球隊在例行賽尾聲失去排名優勢，更在季後賽次輪面對奧克拉荷馬雷霆時，因主力核心狀態不穩而慘遭橫掃。這樁醫療爭議可能將在洛杉磯掀起更巨大的輿論風暴。