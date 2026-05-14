我是廣告 請繼續往下閱讀

▲若不追求字母哥，塞爾提克可能利用先前交易西蒙斯（Anfernee Simons）獲得的交易特例（TPE）來優化目前的輪替陣容。（圖／美聯社／達志影像）

西蒙斯交易特例（Anfernee Simons TPE）： 雖然難以直接換回明星，但能作為簽換交易的重要工具，升級板凳深度，譬如尋找比豪瑟（Sam Hauser）更高層級的替補。



非稅收中產特例（Non-taxpayer MLE）： 可用於追逐自由市場上的優質角色球員。





波士頓塞爾提克在經歷了令人失望的季後賽後，休賽季的一舉一動都備受矚目。雖然市場上關於公鹿巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）即將離隊的傳聞甚囂塵上，但根據《Bleacher Report》資深記者費雪（Jake Fischer）的最新情報，綠衫軍目前並未被列入爭奪字母哥的核心名單中。這不禁讓波士頓球迷感到困惑：如果不是字母哥，誰才是綠衫軍籃球營運總管史蒂芬斯（Brad Stevens）眼中的救星？費雪在直播中表示，雖然他預期安戴托昆波的交易案終將發生，但就目前掌握的情報來看，塞爾提克並非積極的追求者。不過他也語帶保留地提到，這項立場隨時可能隨著市場變化而更動。值得注意的是，塞爾提克管理層向來以「保密」聞名，總管史蒂芬斯在談判中極少透露口風。因此，費雪的情報可能並非直接來自綠軍內部，而是透過其他管道得知。如果放棄追求字母哥，塞爾提克最核心的考量可能是「布朗（Jaylen Brown）」的去留。除非能換回同等級甚至更強的球星，否則史蒂芬斯絕不會將布朗放進交易名單。若不發動驚天交易，塞爾提克仍有多項籌碼可運用：在經歷連續兩年難堪的季後賽失利後，波士頓高層深知球隊不能原地踏步。史蒂芬斯（Brad Stevens）被視為最能適應混亂戰局的總管之一，即便最終沒有引進字母哥，塞爾提克也極可能透過一系列精確的邊緣補強，重新打造具備爭冠實力的深度陣容。