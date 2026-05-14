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洛杉磯湖人看板球星詹姆斯（LeBron James）今年夏天將成為完全自由球員，關於他是否會選擇退役或是續留洛城引發熱議。然而，他的前騎士隊友佛萊（Channing Frye）在接受帕金斯（Kendrick Perkins）採訪時，語出驚人地表示，即便詹姆斯現在退休，湖人球團恐怕也不會為他在球館外設立雕像，核心原因就在於「洛城球迷始終沒把他當成真正的湖人」。佛萊在對談中坦言：「不，我不是說他不值得，我是說他不會得到雕像。湖人球迷並不接納他。他在湖人的生涯表現其實比大多數球員都還要出色，但事實就是球迷不認同他。」詹姆斯自2018年加盟以來，不僅結束了球隊連6年無緣季後賽的黑暗期，更在2019-20年賽季率隊奪冠並拿下決賽MVP。他在效力湖人期間甚至打破了賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的歷史得分紀錄。即便到了2025-26年賽季，41歲的詹姆斯依舊在場上展現強大競爭力。在季後賽次輪，當新一代核心唐西奇（Luka Doncic）因傷缺席、里夫斯（Austin Reaves）也因傷缺陣多場時，詹姆斯依然繳出場均23.2分、6.7籃板與7.3助攻的表現。這種「油箱還有油」的狀態，讓他成為史上最強的高齡球員之一。目前在Crypto.com球館外立有雕像的傳奇，如魔術強森（Magic Johnson）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）與科比（Kobe Bryant），多半都在湖人效力極長時間且具備強烈的隊魂色彩。儘管詹姆斯（LeBron James）為球隊立下汗馬功勞，但在許多老死忠球迷眼中，他更像是來洛杉磯「完成任務」的巨星，而非像科比那樣「一生紫金」。