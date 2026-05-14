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金州勇士球迷可以暫時放下心中大石了！根據《ClutchPoints》資深記者席格爾（Brett Siegel）的最新報導，雖然柯瑞（Stephen Curry）已邁入高齡球員行列，但他目前完全沒有退役的念頭。據勇士隊內部人士透露，柯瑞已多次明確表示，他希望自己的NBA職業生涯能延續到至少20個賽季，目標生涯第5座NBA總冠軍。2025-26年賽季是柯瑞進入聯盟的第17年。若按照他「打滿20年」的願景，這意味著這位38歲的傳奇射手，至少會披著勇士戰袍征戰到2028-29年球季。席格爾在專欄中寫道：「柯瑞短時間內哪都不會去，雖然退休已在遠方的地平線上，但他已多次表明想打滿20個賽季的渴望。」在本賽季中，柯瑞受到傷病糾纏，整季僅出賽43場，寫下自2019-20年賽季以來的新低。儘管如此，只要柯瑞能上場，他依然是那個令對手膽寒的「萌神」。本季他場均能貢獻26.6分、3.6籃板與4.7助攻，投籃命中率維持在46.8%的高標。柯瑞即便在38歲高齡，依然具備帶隊衝擊總冠軍的實力，勇士管理層感受到迫切的壓力，必須在柯瑞剩餘的3年窗口內，利用交易或簽約來極大化爭冠機會。自從2009年選秀會以第7順位選進柯瑞以來，勇士與柯瑞已建立起全聯盟最深厚的夥伴關係。目前看來，柯瑞轉投他隊的可能性幾乎為零，雙方都展現了「有始有終」的強烈意願。現在勇士最大的挑戰，在於如何在保護柯瑞健康的同時，打造出一套能與各方強權抗衡的深度陣容。