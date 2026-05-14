我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹姆斯在季後賽尾聲展現驚人戰力，但球團內部卻傳出欲以唐西奇（Luka Doncic）為核心重新建隊，讓詹姆斯（LeBron James）感到被邊緣化。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人更衣室風暴正式延燒到媒體圈！前NFL球星、現任知名球評夏普（Shannon Sharpe）在最新一期的節目中，針對湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）對待詹姆斯（LeBron James）的方式發出嚴厲抨擊。有報導指出詹姆斯在洛杉磯感到不被重視，夏普直言不諱地揭開佩林卡的背景，更對湖人欲以唐西奇（Luka Doncic）為核心的未來規劃提出質疑。夏普在節目中暴怒表示：「你們真的惹毛我了。說實話，如果佩林卡不是科比的經紀人，他能拿到這份工作嗎？大家都在談詹姆斯把兒子安插進球隊，或者他親手挑選陣容，那我們來談談現實。我今天有的是時間！」夏普進一步指出，湖人球團試圖將2020年奪冠後的種種失策歸咎於詹姆斯，包括交易來衛斯特布魯克（Russell Westbrook）或聘請華頓（Luke Walton）擔任教頭等錯誤。他認為，球團拿「選進布朗尼（Bronny James）」當作恩惠來限制詹姆斯的影響力，是非常無禮的行為。對於湖人計畫放棄詹姆斯、轉而圍繞唐西奇（Luka Doncic）建隊的傳聞，夏普也給予專業上的質疑：「唐西奇是我最喜歡的球員之一，但你不可能靠一對防守有缺陷的後場組合贏得總冠軍。回想一下歷史，什麼時候發生過這種事？每支球隊對上唐西奇時都在想著如何『點名』攻擊他的防守！」夏普認為，詹姆斯在唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）受傷期間，依然憑藉一己之力扛起球隊，這足以證明他對紫金軍團的重要性，但管理層卻在球季末急著將他推向門外。目前詹姆斯（LeBron James）與佩林卡（Rob Pelinka）之間的緊張關係，極大可能導致這位四屆冠軍球員在今夏離開洛杉磯。夏普公開表示，如果詹姆斯選擇重返克里夫蘭騎士完成生涯最終章，或是轉投金州勇士、紐約尼克等競爭強權，他會感到非常興奮。