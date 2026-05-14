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紐約洋基今（14）日作客巴爾的摩金鶯隊，不料金鶯在主場展現強大投手戰力，凱爾·布萊迪許（Kyle Bradish）主投6局僅挨1安，也是洋基單場唯一一支安打，最終金鶯以7：0完封紐約洋基隊，並在三連戰中搶下兩勝。讓洋基隊蒙上陰影的是，先發王牌左投麥克斯·弗里德（Max Fried）僅投3局便因手肘不適退場，洋基近期已陷入近期6戰5敗的泥淖。金鶯隊先發右投布萊迪許（Kyle Bradish）延續上週10K的火熱狀態，今天再展「K功」，面對洋基強大打線，前5局讓對手一安難求，最終主投6局投出7K，僅失3保送、挨1安，收下本季第2勝。這場勝仗也象徵金鶯隊本季首度達成完封，正式終結聯盟各隊皆有完封紀錄的統計。然而另一邊，洋基王牌左投弗里德（Max Fried）今日狀態不佳，僅投3局就失3分，其中2責失分，便傳出手肘疼痛下場休息。弗里德本季戰績來到4勝3敗，球團表示他將於週四接受進一步檢查，這對近日戰績下滑、急需穩定戰力的洋基隊而言，無疑是一記重擊。金鶯強打捕手艾德利·拉奇曼（Adley Rutschman）在5局下擊出一發擦過外野手手套的兩分砲，擴大領先優勢。此外，埋伏在金鶯後段棒次的布雷斯·亞歷山大（Blaze Alexander）今日手感燙，個人繳出3支安打並在6局貢獻關鍵的2分打點安打，助球隊徹底鎖定勝局。當金鶯後段棒次建功，洋基隊中剛被從3A召回的潛力新秀安東尼·沃爾皮（Anthony Volpe）先發上陣，但似乎尚未適應節奏，全場3打數掛蛋，外加1次失誤。洋基全場打線大熄火，僅由「壞小子」齊森姆（J. Chisholm Jr）敲出唯一一安，他今天3打數1安打、吞1次三振。而「法官」賈吉，則是4打數無安打、吞1次三振，留下3個殘壘，洋基完全無法突破金鶯投手的封鎖。本月初金鶯曾遭洋基四戰橫掃且慘失39分，但透過本次系列賽的兩勝一負，金鶯成功在主場球迷面前討回面子。金鶯隊將休兵一日後，下戰於客場對陣華盛頓國民，預計派出尚恩·巴茲（Shane Baz）先發出戰。而近期陷入低潮的洋基隊將在台灣時間16日早上7點15分，展開備受矚目的「地鐵大戰」，客場挑戰紐約大都會。洋基預計由5勝1敗的凱姆·施利特勒（Cam Schlittler）掛帥搶勝，期盼能重整旗鼓，擺脫近六戰僅拿一勝的低迷氛圍。