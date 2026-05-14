我是廣告 請繼續往下閱讀

旅美台灣「怪力男」李灝宇今（14）日沒有出賽，但台灣時間凌晨突然發布自拍照，且是在老虎官方Threads上，短短不到半天就突破1.7萬讚、超過10萬次瀏覽。這是繼老虎隊昨天發文宣布要做李灝宇的「QA問答」後，連兩篇發布台灣男兒。而台灣網友再次在留言區集結親友，笑說「變李灝宇個版了啦！」也謝謝老虎隊一直照顧李灝宇。雖然近期只以代打上陣，李灝宇今天雖沒有上場，老虎隊最終以2：3敗給紐約大都會。不過李浩宇昨天代打也漸漸找到擊球節奏，繳出單場雙安演出，打擊率罕見寫下單場百分百的紀錄。不過，球迷除了期待李灝宇在場上的表現，也像家人般掛念著獨自在美國打拚的李灝宇。對此，老虎隊小編沒讓大家失望，昨天晚間就發出英文搭配繁體中文的貼文，寫下「Send in your questions for Hao-Yu Lee! He’ll be answering some tomorrow! 各位球迷朋友有什麼想問灝宇的問題嗎？本人將會親自出馬來QA問答 歡迎大家留言提問！」讓球迷都相當開心，有粉絲認真提問李灝宇最想對決的投手，但也有人留言，「休閒活動會做什麼事？ 例如打高爾夫」，搞笑點名同為旅美台將的鄧愷威。不過球迷不只對李灝宇感興趣，也開始對老虎隊小編問問題，「請問小編是台灣人嗎？請問灝宇吃咖喱飯是拌派還是不拌？」、「請問小編是貓派還是狗派？小編來過台灣嗎？小編結婚了嗎？小編喜歡臭豆腐嗎？」還有網友幫忙科普臭豆腐，希望遠在美國的大家可以和李灝宇一起吃吃看。可能因為大家對李灝宇與老虎隊小編的太過好奇，他們在今天台灣時間凌晨竟發布自拍照，還直接發在老虎隊官方Threads上，寫下「小編在這裡」。只見李灝宇掌鏡，淡定的神情與後方開心露出燦笑的小編有些差異，但也意外有喜感。對於李灝宇自拍突然登上老虎隊官方，該篇文短短不到剃半天就突破1.7萬讚、超過10萬次瀏覽，並且還在持續攀升中。這篇貼文也讓台灣網友們再次集結，在留言區笑回「發瘋啦官方帳號是這樣用的嗎」、「直接變李先生個版」，也有球迷暖心回應，「請一直愛我們灝宇！」大呼「集合啦！」不少人也繼續幫李灝宇的旅美之旅加油。