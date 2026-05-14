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台灣網球雙打一姊謝淑薇本周於WTA千分等級的羅馬網球賽出擊，再度攜手昔日冠軍搭檔中國好手王欣瑜組成「海峽組合」。兩人在首輪驚險逆轉澳網冠軍組合後，於女雙16強賽碰上巴黎奧運銀牌俄羅斯組合安德烈耶娃（Mirra Andreeva）／施奈德（Diana Shnaider），最終在雨勢攪局下以5：7、2：6落敗，無緣晉級8強。謝淑薇自4月底復出後，本周來到羅馬與王欣瑜重新合拍。首輪「海峽組合」表現優異，克服首盤落敗的劣勢，最終逆轉扳倒今年澳網女雙冠軍組合、大會第3種子梅騰絲（Elise Mertens）／張帥，強勢闖進16強。然而，次輪對決俄羅斯勁敵時，比賽節奏多次受到當地不穩定氣候影響而中斷。首盤雙方展開拉鋸，海峽組合雖一度面臨3比5落後，但在復賽後重整旗鼓回破追至4：5。可惜關鍵第12局再度遭到對手破發，以5：7讓出首盤。進入次盤，俄羅斯組合攻勢更加猛烈，謝淑薇／王欣瑜在開盤不久即陷入1：4的落後局面。儘管海峽組合試圖在局數間重新部署並保住發球局，但最終在無路可退的第8局再度失守，以2：6敗下陣來，止步16強。雖然提前結束了義大利首都之行，但謝淑薇與王欣瑜的合作並未停止。兩人接下來將全力準備於月底開打的法國網球公開賽，目標是找回2023年攜手在羅蘭加洛斯封后的絕佳默契與狀態，期許能在法網賽場再創佳績。