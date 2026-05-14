我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於洛杉磯道奇隊的二刀流球星大谷翔平，今（14）日在主場對陣舊金山巨人的比賽中，以投手身份掛帥先發。這也是大谷本季第三度採取「專注投球」模式，並未同時擔任指定打擊（DH）上場。巨人隊總教練維特洛（Tony Vitello）在賽前受訪時直言，雖然面對投手大谷極其艱難，但對於不必在打擊區面對大谷感到稍微「鬆一口氣」。巨人隊總教練維特洛在被問及「大谷不打擊是否對球隊有利」時，忍不住露出微笑並坦率表示：「他的身材高大，他在打擊區時，感覺球場整體都變小了。雖然道奇打線人才濟濟，但大谷翔平只要站在那裡，那種危險的壓迫感就令人覺得球場縮小了。今天我們不必面對這種體驗」。此外，維特洛也對大谷的「競爭心」給予高度評價。他指出大谷不僅天賦過人，鬥志與領導力更是真正的威脅：「他的競爭心理有時被低估了，因為他的才能實在太耀眼，往往掩蓋了他強大的求勝慾。我們必須面對他那種不服輸的特質」。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）則解釋了大谷連兩日（登板日及隔日）打擊休戰的戰略考量。大谷在前一日才擊出本季第7號全壘打，手感正熱，但羅伯斯認為這不會受到兩天休戰的影響。道奇隊希望透過幾天不打擊，讓大谷身體得到「重置（Reset）」的機會。大谷對自己的身體與打擊機制非常敏感，羅伯斯監督相信他兩天後重返打擊區依舊能維持好手感。大谷休戰期間，由赫南德茲（Teoscar Hernández）遞補擔任指定打擊，並由寇爾（Alex Cole）分擔部分重任，維持打線平衡。巨人隊今日首要任務是突破「投手大谷」的壓制。大谷生涯對戰巨人極具優勢，過去4場登板取得1勝0敗，防禦率僅0.43。21局投球中僅被敲出15支安打失2分（僅1分自責）。維特洛坦言，面對大谷並非靠數據或左右投相剋就能簡單應對，基本上沒有任何打者對上他能擁有明確優勢，只能全力以赴正面對決。