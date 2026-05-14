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洛杉磯道奇隊近期戰績陷入泥淖，13日在主場以2：6敗給舊金山巨人隊後，苦吞一波4連敗。目前道奇雖以24勝18敗暫居國聯西區首位，但領先聖地牙哥教士隊僅剩0.5場勝差。針對道奇隊戰初表現不順的現狀，美國道奇隊專門媒體《Dodgers Way》點出，去年夏天交易截止日前的「錯誤補強」，未積極帶回足夠優秀的球員，正是導致如今低迷的核心元兇。根據美國棒球數據網站《Baseball Reference》專家潔西卡·布蘭德（Jessica Brand）的分析，道奇隊近期自5月9日對戰勇士隊開始，接連打出2：7、2：7、3：9、2：6的慘烈比分。道奇隊連續四場比賽皆以「4分（含）以上」的差距落敗，上一次發生這種情況必須追溯到1936年7月1日至4日，距今已整整90年。若在接下來的比賽中再次以4分以上的分差吞下5連敗，將會追平1886年（單一球季）以及1904年至1905年（跨季）的百年最慘紀錄。面對這項驚人的統計數據，美國體育頻道《FOX Sports》知名分析師本·韋蘭德（Ben Verlander）在社群平台上以「太瘋狂了」來表達他的震驚。他特別強調，這些數據發生的年代甚至比道奇隊從布魯克林搬遷到洛杉磯（1958年）還要久遠，足以顯示目前的連敗方式對這支豪門球隊而言有多麼不正常。根據道奇專業媒體《Dodgers Way》報導，道奇在去年交易截止日前（8月1日），將外野手奧特曼（James Outman）送往雙城隊，換回右投史都華（Brock Stewart）。當時市場曾傳出道奇有望爭取克萬（Steven Kwan）或阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）等大牌球星，但球團最終卻選擇了這名「低調」的救援投手。當時補強的考量是基於史都華在雙城隊防禦率2.38的優異表現，期許他能緩解牛棚壓力。然而結果極其諷刺，史都華轉隊後僅投4場就因右肩受傷導致賽季報銷，隨後接受手術。本季傷癒復出僅投2場，再度因左腳骨刺進入15天傷兵名單（IL）。報導指出，奧特曼在轉隊後表現同樣低迷，因此「釋出球員」本身並非主要損失。真正的問題在於，道奇隊擁強大的農場系統與雄厚財力，卻在關鍵時刻不敢針對核心痛點進行重磅補強，反而試圖以「具備受傷風險的救援投手」敷衍了事。