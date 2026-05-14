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2026年NBA選秀抽籤結果於日前正式出爐，華盛頓巫師隊成功帶走狀元籤，這讓外界普遍認為效力於楊百翰大學（BYU）的得分好手 AJ-迪班薩（AJ Dybantsa）已成為巫師口袋名單的首選。然而，根據美媒最新爆料，這位狀元大熱門的心之所向可能並非華盛頓。根據《NBA Central》援引資深記者芬克爾斯坦（Adam Finkelstein）的報導指出，AJ-迪班薩在選秀去向已有個人傾向。消息人士透露，迪班薩更希望留在猶他州，並期望在即將到來的選秀會中被猶他爵士隊選中。迪班薩在猶他州有著深厚的淵源，他不僅在當地就讀高中，大一球季效力於楊百翰大學（BYU）時更展現出強大的統治力，場均能攻下，早已成為猶他球迷心中的「家鄉英雄」。隨著抽籤儀式落幕，由於華盛頓巫師抽中第一順位，而猶他爵士僅抽中第二順位目前的順位對迪班薩的願望來說稍顯尷尬。儘管迪班薩表達了對猶他的熱愛，但巫師在經歷 17 勝 65 敗的慘淡賽季後，急需一名能夠改變球隊文化的天才球員，目前巫師陣中已有崔·楊（Trae Young）與安東尼·戴維斯（Anthony Davis）等球星，若再加上迪班薩，將組成極具競爭力的陣容。美媒分析，若迪班薩強烈表達留在猶他的意願，爵士隊總裁安吉（Danny Ainge）是否會動用手中豐厚的選秀資產與巫師進行「向上交易」，換取狀元籤以確保鎖定這位家鄉巨星，將成為今年選秀大會最大的看點。究竟這位號稱自文班亞馬（Victor Wembanyama）後，擁有近年最高天花板的新秀最終會如願穿上爵士球衣，還是會前往華盛頓與戴維斯聯手？ 6月24日的NBA選秀大會將揭曉最終答案。