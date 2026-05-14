2026年NBA選秀抽籤結果於日前正式出爐，華盛頓巫師隊成功帶走狀元籤，這讓外界普遍認為效力於楊百翰大學（BYU）的得分好手 AJ-迪班薩（AJ Dybantsa）已成為巫師口袋名單的首選。然而，根據美媒最新爆料，這位狀元大熱門的心之所向可能並非華盛頓。
心繫猶他！迪班薩更想被爵士選中？
根據《NBA Central》援引資深記者芬克爾斯坦（Adam Finkelstein）的報導指出，AJ-迪班薩在選秀去向已有個人傾向。消息人士透露，迪班薩更希望留在猶他州，並期望在即將到來的選秀會中被猶他爵士隊選中。
迪班薩在猶他州有著深厚的淵源，他不僅在當地就讀高中，大一球季效力於楊百翰大學（BYU）時更展現出強大的統治力，場均能攻下25.5分、6.8籃板與3.7助攻，早已成為猶他球迷心中的「家鄉英雄」。
巫師手握狀元籤 迪班薩恐「身不由己」？
隨著抽籤儀式落幕，由於華盛頓巫師抽中第一順位，而猶他爵士僅抽中第二順位，目前的順位對迪班薩的願望來說稍顯尷尬。
儘管迪班薩表達了對猶他的熱愛，但巫師在經歷 17 勝 65 敗的慘淡賽季後，急需一名能夠改變球隊文化的天才球員，目前巫師陣中已有崔·楊（Trae Young）與安東尼·戴維斯（Anthony Davis）等球星，若再加上迪班薩，將組成極具競爭力的陣容。
選秀會變數：爵士是否會發動向上交易？
美媒分析，若迪班薩強烈表達留在猶他的意願，爵士隊總裁安吉（Danny Ainge）是否會動用手中豐厚的選秀資產與巫師進行「向上交易」，換取狀元籤以確保鎖定這位家鄉巨星，將成為今年選秀大會最大的看點。
究竟這位號稱自文班亞馬（Victor Wembanyama）後，擁有近年最高天花板的新秀最終會如願穿上爵士球衣，還是會前往華盛頓與戴維斯聯手？ 6月24日的NBA選秀大會將揭曉最終答案。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《NBA Central》援引資深記者芬克爾斯坦（Adam Finkelstein）的報導指出，AJ-迪班薩在選秀去向已有個人傾向。消息人士透露，迪班薩更希望留在猶他州，並期望在即將到來的選秀會中被猶他爵士隊選中。
迪班薩在猶他州有著深厚的淵源，他不僅在當地就讀高中，大一球季效力於楊百翰大學（BYU）時更展現出強大的統治力，場均能攻下25.5分、6.8籃板與3.7助攻，早已成為猶他球迷心中的「家鄉英雄」。
巫師手握狀元籤 迪班薩恐「身不由己」？
隨著抽籤儀式落幕，由於華盛頓巫師抽中第一順位，而猶他爵士僅抽中第二順位，目前的順位對迪班薩的願望來說稍顯尷尬。
儘管迪班薩表達了對猶他的熱愛，但巫師在經歷 17 勝 65 敗的慘淡賽季後，急需一名能夠改變球隊文化的天才球員，目前巫師陣中已有崔·楊（Trae Young）與安東尼·戴維斯（Anthony Davis）等球星，若再加上迪班薩，將組成極具競爭力的陣容。
選秀會變數：爵士是否會發動向上交易？
美媒分析，若迪班薩強烈表達留在猶他的意願，爵士隊總裁安吉（Danny Ainge）是否會動用手中豐厚的選秀資產與巫師進行「向上交易」，換取狀元籤以確保鎖定這位家鄉巨星，將成為今年選秀大會最大的看點。
究竟這位號稱自文班亞馬（Victor Wembanyama）後，擁有近年最高天花板的新秀最終會如願穿上爵士球衣，還是會前往華盛頓與戴維斯聯手？ 6月24日的NBA選秀大會將揭曉最終答案。