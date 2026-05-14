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洛杉磯道奇隊近期陷入低潮，日籍王牌山本由伸日前在主場對戰舊金山巨人的比賽中，投出本季表現最掙扎的一役。山本主投7局不到便慘失5分退場，最終承擔敗戰。這場2：6的敗仗不僅讓道奇苦吞4連敗，也讓球隊輪值出現警訊，美媒指出，山本本季「被長打率」大幅提升，按照目前的速度，他可能創下單季被全壘打最多的一個賽季，讓人不安。山本由伸在此役背負著止敗期待登板，但前5局所被擊出的4支安打中，竟然有3支是全壘打。儘管他奮力撐過6局將失分控制在3分，但在7局上被連續擊出安打留下一、三壘殘壘退場後，接手的牛棚投手崔南（Blake Treinen）未能守成，讓山本留下了5分自責分，創下本季單場失分新高紀錄。美媒《CBS SPORTS》指出，山本由伸今年的投球內容出現了顯著的變化，特別是「被長打率」的大幅提升。山本在去年例行賽173.2局的投球中，僅被擊出14支全壘打。而其在2026年球季至今僅投了50局，就已經挨了8支全壘打。若以此速度推算，山本今年的被全壘打數恐將創下生涯最差紀錄。此外，他在最近4場登板中，每場失分都在3分（含）以上，投球狀態明顯陷入低潮。《紐約郵報》評論道，山本由伸在開季前4場比賽防禦率僅2.10、WHIP值低於1.00，看似延續了去年季後賽的強勢表現。然而近期卻陷入「預料之外的低迷」，在巨人戰中繳出了今季最差的投球內容。道奇目前在先發輪值上也面臨考驗，不僅打線熄火，身為頭號先發的山本由伸若無法解決容易挨轟的問題，對球隊後續賽程將是巨大的威脅。