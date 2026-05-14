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奧克拉荷馬雷霆隊在日前橫掃湖人後挺進西區決賽，展現了衛冕軍的強大實力。然而，伴隨著當家核心「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的高效表現，關於他「頻繁站上罰球線」的比賽風格再次引發外界爭論。對此，SGA展現了極高的EQ與自信，直言：「如果我是對手，我可能也會討厭我這種打法。」根據《ClutchPoints》報導，SGA在受訪時被問及如何看待部分球迷對他獲得「過多罰球」的抱怨。他冷靜地分析了球迷的心態：「在我看來，支持對手球隊的人只是希望他們能贏球。你永遠不會聽到雷霆球迷抱怨我的罰球，就像你不會聽到湖人球迷抱怨詹姆斯（LeBron James）或唐西奇（Luka Dončić）的罰球一樣。」隨後，SGA幽默地補充道：「我理解大家的想法，說真的，如果我是對手，我可能也會討厭我這種打法。」他認為這種討論能為聯盟帶來話題與競爭能量，讓比賽更有趣，而非純粹的負面批評。數據顯示，SGA在本輪對陣湖人的系列賽中，進攻效率極其穩定。他場均貢獻，三項命中率分別為雖然罰球是他得分的重要手段，但SGA對比賽的掌控力以及關鍵時刻（Clutch Time）的穩定性才是雷霆能橫掃對手的關鍵。特別是在G4封關戰，他多次利用中距離跳投與切入撕裂防線，展現了「年度關鍵球員（Clutch Player of the Year）」的身手。在成功晉級後，SGA 也更新了個人Instagram，曬出近照並分享此刻的心境。他寫道：「這番話展現了雷霆領袖對「衛冕」的渴望。目前雷霆已晉級西區決賽，正坐等聖安東尼奧馬刺與明尼蘇達灰狼之間的勝者（目前雙方戰成 3-2，馬刺領先）。對於這支平均年齡極為年輕的衛冕軍而言，SGA 的領袖氣質與「穩定得分」能力，將是他們在剩下8場勝場挑戰中最強大的武器。