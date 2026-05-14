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▲喬丹（Michael Jordan）雖然在多數球迷心中是史上第一，但在哈德威眼中，布萊恩那種渴望擊敗對手的意志更具優勢。（圖／美聯社／達志影像）

對於NBA球迷而言，討論不同時代球星間的虛擬對決永遠是最熱門的話題。近日，傳奇控衛哈德威（Tim Hardaway Sr.）在受訪時被問及，若舉辦一場集結NBA歷史傳奇球星的「一對一單挑錦標賽」，誰能走到最後？哈德威毫不猶豫地選擇了「黑曼巴」科比布萊恩（Kobe Bryant），甚至認為他的單打實力在某種程度上超越了「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。哈德威指出，布萊恩那種純粹想得分的意志力，將讓他在此類虛擬錦標賽中脫穎而出。他表示：「布萊恩得分的渴望將會勝過喬丹。」雖然喬丹被公認為史上最偉大的射手後衛，且擁有年度最佳防守球員（DPOY）頭銜，但哈德威堅信布萊恩才是NBA真正的「一對一之王」。哈德威也補充提到，熱火隊傳奇球星韋德（Dwyane Wade）是這場對決中的「潛在黑馬」，尤其他驚人的第一步爆發力與籃下終結能力，讓他足以威脅任何對手。布萊恩被公認為NBA歷史上最強的單打好手之一。年輕時的他能利用驚人的運動天賦強扣對手，而生涯後期的他則演化成技術大師，運用華麗的腳步與極高難度的跳投摧毀防線。此外，布萊恩生涯多次入選最佳防守陣容，這意味著他在單挑賽中不僅能得分，還能給予對手防守壓力。在多數籃球迷心中，喬丹、布萊恩與韋德是史上排名前三的得分後衛。喬丹的得分產量幾乎無人能及，韋德則是矮個子後衛中的頂級封阻好手。儘管喬丹（Michael Jordan）通常是這份名單的首位，但哈德威這次的觀點引發了熱烈討論，也再次肯定了科比那無可匹敵的競技精神。