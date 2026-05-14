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NBA主席蕭華（Adam Silver）今（14）日於節目中正式確認，聯盟將在5月底向董事會（Board of Governors）提交一項名為「3-2-1」的選秀抽籤改革計畫。此項極具革命性的方案旨在透過「平坦化」的中籤機率，徹底消除球隊為了爭取高順位選秀權而蓄意輸球（擺爛）的誘因。這套新系統的核心理念被席爾佛稱為「選秀升降制（draft relegation）」。與現行賦予戰績最差球隊最高中籤率的機制不同，新方案將懲罰表現最差的球隊：▪️第4至第10差球隊：每隊將獲分配3顆選秀抽籤球。▪️聯盟墊底的前3支球隊：每隊僅獲分配2顆選秀抽籤球。▪️附加賽球隊（第9、10名）：每隊獲分配2顆選秀抽籤球。▪️附加賽敗部（第7、8名）：每隊獲分配1顆選秀抽籤球。席爾佛強調，這種設計是為了建立一個「平坦賠率系統」，讓球隊在戰績墊底時反而處於劣勢，從而失去不求長進的動機。除了機率的調整，該計畫也賦予聯盟辦公室更強大的權力來處罰「擺爛」行為。過去球隊可能認為支付罰金（如猶他爵士因惡意調度被罰50萬美元）換取高順位新秀是值得的投資，但未來聯盟將可直接介入，做為包括：沒收選秀抽籤球，直接降低球隊中籤機率；強制更改選秀順位，讓擺爛球隊無法如願獲得心儀球員。蕭華指出，球隊必須明白，違規行為將直接衝擊他們獲取頂尖新秀的能力，而不僅僅是金錢上的負擔。根據計畫，若獲得董事會批准，這套「3-2-1」系統將從下一賽季起生效，並持續執行至2029年（屆時將重新談判集體薪資協議）。席爾佛表示，這是一套具有「日落條款」的制度，聯盟將利用這三年的時間觀察球隊的應對方式，並研究是否有更具創意、更公平的方式來分配天才球員。他坦言，球隊往往非常擅長在制度中尋找漏洞，因此聯盟必須持續保持創新以維護比賽的競爭公平性。