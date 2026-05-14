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多倫多藍鳥隊今（14）日在主場羅傑斯中心（Rogers Centre）與分區首強坦帕灣光芒隊展開系列賽最終戰。 雙方纏鬥至延長賽第10局，藍鳥隊憑藉外野手道爾頓·瓦修（Daulton Varsho）轟出的再見逆轉滿貫全壘打，以5：3逆轉戰局，成功終止球隊近期的3連敗。藍鳥隊先發投手迪蘭·希斯（Dylan Cease）此役展現強大宰制力，主投7局僅被敲出3支安打，飆出9次三振失1分。 他憑藉最快99英里（約159公里）的四縫線速球搭配滑球、伸卡球，有效封鎖光芒隊打線。擔任「第4棒、三壘手」的日籍好手岡本和真，在4局上展現優異守備，攔截了強勁的邊線球支援希斯，雖然今日2打數無安打，但全場選到2次四壞球保送，並在關鍵時刻貢獻打點。藍鳥隊打線前段受限於光芒隊投手群壓制，多次錯失得點圈機會。 直到8局下半，趁著光芒隊第5任投手貝克（Bryan Baker）控球失準投出3次保送攻佔滿壘，岡本和真擊出深遠的左外野犧牲飛球，幫助球隊以1：1追平比分，將比賽強拉入延長賽。進入延長賽10局，光芒隊率先發動攻勢取得2分領先，藍鳥隊以1：3落後進入10局下。藍鳥1出局後，靠著小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與岡本和真的連續保送再次填滿壘包，面對光芒第6任投手布魯克斯（Aaron Brooks），第5棒瓦修在第6球將球掃過左外野大牆，形成賽季第5號全壘打，同時也是逆轉戰局的再見滿貫砲。這場充滿戲劇性的逆轉勝，無疑為陷入連敗低潮的藍鳥注入一劑強心針。岡本和真今日雖無安打，但2次保送與1分打點在攻守兩面均有貢獻，本季打擊率為0.239，OPS為0.786。