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NBA 2026年季後賽東部準決賽今（14）日迎來關鍵天王山之戰，先前在客場一勝難求的克里夫蘭騎士隊，今日作客底特律展現極強韌性。儘管上半場一度落後達15分，但靠著「大鬍子」哈登（James Harden）穩健發揮與米契爾（Donovan Mitchell）在延長賽的救贖表現，騎士最終以117：113險勝活塞，不僅在系列賽大比分取得3比2聽牌優勢，更奪下今年季後賽首場客場勝利。騎士隊今年季後賽面臨嚴重的「主強客弱」現象，此前客場戰績為慘淡的0勝5敗。今日開賽騎士再度陷入疲態，防線難以阻擋活塞火力，上半場最多一度落後達15分。所幸騎士隨後逐漸找回狀態，哈登全場展現侵略性狂砍30分，板凳暴徒史特魯斯（Max Strus）更是及時雨，個人貢獻20分助隊緊咬比分。半場結束時，騎士將落後縮小至52：60的個位數差距。易籃後，兩隊展開高強度的拉鋸戰。活塞領袖康寧漢（Cade Cunningham）今日再次於關鍵「天王山之戰」暴走，全場狂轟39分，這是他繼首輪G5後再次於天王山之戰繳出統治級演出。末節雙方你來我往，騎士靠著團隊火力終於扳平比分。正規時間最後時刻，騎士本有機會絕殺比賽，不料米契爾執行最後一擊時，遭到活塞防守大鎖湯普森（Ausar Thompson）關鍵抄截，兩隊最終以103：103進入延長賽。進入延長賽，米契爾隨即將正規賽的失誤拋諸腦後，展現巨星價值個人獨拿7分，助騎士迅速掌握領先。延長賽最後24秒，騎士僅有2分領先，哈登站上罰球線竟意外兩罰一中，但「大鬍子」隨即展現過人意識，在人群中自己再搶到進攻籃板。隨後哈登再度被送上罰球線並又是兩罰一中，但這關鍵的2分已將分差拉開至4分安全距離。隨著活塞最後連續搶投三分未果，騎士成功在客場帶走這場至關重要的勝利。這場勝利對騎士而言意義非凡，他們不僅終結了今年季後賽客場五連敗的窘境，更將帶著聽牌優勢回到主場。對於活塞而言，儘管康寧漢燃燒生命繳出39分，但全隊火力斷層難以與騎士抗衡，尤其全明星中鋒杜倫（Jalen Duren）又再度只有9分進帳，無法扛起球隊二當家的招牌，成為天王山之戰失利的致命傷。