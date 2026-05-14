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▲中信兄弟投手鄭浩均在對陣富邦悍將的賽事中首局慘失9分，賽後休息室畫面流出引發熱議，旅日名將李杜軒對其「嘻嘻哈哈」的態度表示無法接受。（圖／中信兄弟提供）

出賽：74場

打數：115

安打：28

全壘打：4

打點：16

打擊率：約0.243（高峰期2013年0.295、43場18安3轟）

親身經歷日職嚴格文化：他多次公開提到，日職對選手「尊重球迷、拚戰到底」的態度要求極高。輸球後若表現出輕鬆或不專注，確實可能面臨「冰凍」或內部懲處。這不是空談，而是他旅日的體悟。 棒球世家與專業背景：作為李杜宏之子，他從小耳濡目染基層到職棒的生態；轉任球探後，更需以客觀專業眼光評估選手。公開發言等於用自身招牌背書，不會輕易為流量而發。 對台灣棒球的關心：李杜軒多次表示希望成為台日橋樑，傳承經驗。他批評不是針對個人，而是希望台灣球員提升職業素養，縮短與日職的差距。這份「愛之深、責之切」讓許多球迷與圈內人產生共鳴。

中華職棒昨（13）日富邦悍將以17：2打爆中信兄弟，其中兄弟先發投手鄭浩均僅投0.1局狂失9分，但休息室畫面卻出現他面露笑容的模樣，引發球迷不滿。前旅日球員、現任福岡軟銀鷹亞洲區球探李杜軒在社群平台轉發相關畫面，直言「看到這照片，我替兄弟球迷感到不值」，痛批這種失分後還「嘻嘻哈哈」的態度不尊重球迷與場上隊友，並指出「這在日職，應該是直接被冰起來！」這番重話迅速在台灣棒壇掀起討論。李杜軒為何敢公開批評現役球員？他的發言又為何具備重量級影響力？這得從他的背景、15年旅日淬煉與棒球世家出身說起。李杜軒1988年4月21日出生於台北，父親是前中華職棒三商虎隊投手、知名青棒教練，母親則是前中華女子壘球隊國手。胞妹李亞璇（藝名艾璐）曾為Uni Girls成員，妹婿是統一獅投手胡智爲，可謂典型的棒球家庭。因為背負家族傳承，他出生時便取「李杜」複姓單名「軒」（後曾改名李秉諺，現已改回）。從小在父親影響下接觸棒球，國中畢業後進入穀保家商，卻在高一時赴日本就讀岡山共生高校，展開長達15年的旅日生涯。高中時期他展現驚人長打能力，通算累計53支全壘打，備受日本球界關注。2006年日本職棒高中生選秀，他被福岡軟銀鷹在第四輪挑中，正式開啟職棒之路。這段經歷不僅磨練球技，更讓他深刻體會日職的嚴格文化與職業精神。李杜軒在軟銀鷹待了約10年（2007-2016），期間經歷戰力外、育成選手等低潮，2016年遭釋出後短暫返台加入富邦悍將自行培訓，2017年中職選秀落榜。2018年他獲千葉羅德海洋邀請參加春訓並留用，繼續征戰至2019年，後轉戰沖繩琉球藍色海洋隊（2020年球員、2021年起任內野守備打擊教練）。雖然一軍出賽不算多，但他以內野手（主要二、三壘、游擊）身份站穩腳步，靠穩健守備與關鍵打擊貢獻球隊。2012年迎來日職一軍首秀，這些年，他不僅適應日本高強度訓練、嚴格的階級文化與媒體壓力，更與多名日職傳奇球星建立交情，累積豐富國際視野與人脈。2024年起，李杜軒轉任福岡軟銀鷹國際球探（亞洲區），成為台灣首位從日職球員轉任軟銀球探的人。他負責觀察台灣、亞洲潛力新秀，已觀察徐若熙等台將多年，並積極推動台日棒球交流，他既了解台灣棒球生態，又深刻體會日職的職業規範與選手心態，因此，當他看到台灣球員在場上場下的態度問題時，發言自然具備說服力。