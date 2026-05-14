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亞洲籃壇勢力分布恐將迎來翻天覆地的變化！根據《NBA on ESPN》最新報導，目前效力於聖安東尼奧馬刺隊的頂級新秀迪倫·哈珀（Dylan Harper）日前受訪時，首度公開表達對母親故鄉菲律賓的強烈文化認同，並釋放出未來極大可能代表菲律賓男籃（Gilas Pilipinas）出賽的訊號。這項消息無疑為中華男籃及亞洲各國敲響了警鐘。現年20歲、身高198公分的哈珀，是2025年NBA選秀榜眼，其父親是曾奪下五座 NBA 總冠軍的名將朗·哈珀（Ron Harper），而他的母親瑪麗亞（Maria Pizarro）則是地道的菲律賓人。哈珀在採訪中真情流露地表示：「我只是想代表我的來處。我母親那邊的家人給予了我很多支持與付出，能在籃球舞台上代表菲律賓，我感到非常驕傲。」他強調自己的成長過程與母親一方的家庭緊密聯繫，這種深厚的血緣情感，讓他對於披上菲律賓戰袍持高度開放態度。哈珀並非僅有名將之後的光環，他在馬刺隊的實戰表現更是驚人。根據數據統計，他在最近6場NBA季後賽中，場均上場24.9分鐘，交出的全能成績單，投籃命中率更高達作為一名具備頂級體能、優異切入能力與精準判斷力的後衛，哈珀在NBA展現出的成熟度遠超同齡球員。若他以「本土球員」身分加入菲律賓，將與現有的猶他爵士球星克拉克森（Jordan Clarkson）、傑倫·格林（Jalen Green）等人組成具備NBA等級的恐怖後場，這對中華男籃而言，無疑將是史上最難跨越的一座高牆。菲律賓男籃近年來積極佈局具有菲律賓血緣的NBA球員。隨著哈珀的表態，菲律賓隊的整體天賦與高度將提升至世界級水準。對於正處於換血收割期的中華男籃來說，在賀氏兄弟的助拳之下近年原本對戰菲律賓已開始轉變成贏多輸少，但隨著哈珀的潛在加入不僅會增加中華隊國際賽的獲勝難度，更可能導致亞洲各國在歸化與血緣球員招攬上的「軍備競賽」全面升級。目前哈珀代表菲律賓出賽的具體身分認證（是否符合FIBA 16歲前取得護照之本土名額）仍待確認，但其公開表態已在亞洲籃球社群掀起軒然大波。