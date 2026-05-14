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NBA季後賽次輪今（14）日迎來關鍵的「天王山之戰」，克里夫蘭騎士客場挑戰底特律活塞。36歲老將詹姆斯·哈登（James Harden）再度展現領袖價值，全場狂轟30分並在延長賽關鍵時刻搶下重要籃板，率領騎士以117：113擊敗活塞，系列賽比分以3：2反超聽牌。這場勝利不僅讓騎士奪下3連勝，更一舉打破了今年季後賽球隊客場不勝的魔咒。哈登在此戰燃燒鬥魂，全場出賽43分鐘，21投8中，包含3記三分球及11次罰球命中，繳出30分8籃板6助攻1抄截及3阻攻的全面數據。騎士在第三節一度落後達15分，哈登力挽狂瀾，帶領球隊縮小差距。第四節活塞再度領先8分，哈登頻頻造成對方犯規，並助攻隊友莫布利（Evan Mobley）投進關鍵三分球追平，將比賽強行拖入加時。進入延長賽，哈登在最後24秒罰球不進後，奮力搶下關鍵進攻籃板並補上罰球，徹底粉碎活塞的反擊希望。哈登賽後表示，自己此役確實錯失了很多本該投進的機會，「那些我平時一直在苦練的球。雖然球沒進，但我為我們球隊今天的表現感到由衷的高興和自豪。」直言能成為騎士隊的一份子，自己感到自豪和榮幸。哈登此役不僅撕掉了過往被質疑「大賽軟手」的標籤，更在歷史數據榜上與多位傳奇巨星齊名：▪️歷史第四人：成為繼喬丹、科比、詹姆斯後，史上第4位季後賽達成「4000分、1000籃板、1000助攻」的球員。▪️出賽里程碑：季後賽生涯第185場出賽，獨居歷史第15位。▪️天王山之王：與詹姆斯並列歷史季後賽第五戰（G5）累計達成600+150+150的球員。▪️無冕第一人：成為史上唯一達成「4000+1000+1000」但尚未奪冠的球員。▪️失誤榜累積：季後賽生涯失誤數追平科比，並列歷史第4位。▪️罰球教科書：本輪系列賽累計34罰31中，展現極高抗壓性。▪️季後賽勝場：季後賽累計超過96勝，在無冠球員中排名歷史第2位。數據顯示，當哈登在上半場在場時，騎士的正負值為+2；但他不在場的短暫時間內，騎士輸掉了10分，顯示其在場上的絕對影響力。騎士媒體更對此讚嘆：「哈登一個人扛起了這支球隊」。目前騎士已取得3：2聽牌優勢，下一場比賽將回到克里夫蘭主場進行。若能乘勝追擊，哈登將帶領球隊挺進東區決賽，繼續朝著他職業生涯的首座總冠軍獎盃邁進。