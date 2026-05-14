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▲李杜軒與前大聯盟球星井口資仁交情匪淺，兩人的深厚友誼也直接促成多年來台日棒球教室的成功舉辦。（圖／記者葉政勳攝）

中華職棒近日因中信兄弟投手鄭浩均在17：2慘敗比賽中的場邊表情，引爆球迷與棒球圈熱議。前旅日球員、現任福岡軟銀鷹亞洲區球探李杜軒轉發相關內容，並嚴厲批評態度問題，更讓事件持續延燒。事實上，李杜軒並非是酸民，而是一位深受日本職棒文化洗禮、長年致力台日棒球交流的棒球人。李杜軒2006年被福岡軟銀鷹在高中生選秀第四輪挑中時，當時的總教練正是世界全壘打王。王貞治對台灣棒球環境特別關心，才剛入隊的李杜軒便聽到這位傳奇人物的叮囑：「不管以後打得如何，未來都要回饋台灣棒壇。」這句話深深烙印在李杜軒心中，成為他15年旅日生涯乃至退役後轉型的重要指引。他多次公開表示，這句期許讓他牢記在心，從未忘記。2012年6月22日，李杜軒在福岡巨蛋完成日職一軍首秀，面對3萬多名觀眾，緊張程度可想而知。隔天同系列戰對戰北海道日本火腿鬥士，他再次先發便敲出生涯一軍首安與首打點。高中時期通算53轟的長打砲手，進入職棒後深刻感受到實力落差，當時的緊張感至今仍讓他記憶猶新，也磨練出他對職業態度的堅持。李杜軒在軟銀時期與前大聯盟球星關係良好，兩人多次共同自主訓練。井口資仁退休後甚至主動表示想去台灣教小球員，鳥谷敬也也有類似意願。這段交情直接促成李杜軒長期自辦「」，從2010年代至今已舉辦多次，邀請柳田悠岐、井口資仁、鳥谷敬等日職球星來台指導基層與青棒球員，真正落實「日本經驗、台灣體驗」的交流理念，將王貞治期許轉化為實際貢獻的證明。即使後來轉任軟銀鷹亞洲區球探（成為台灣首位從日職球員轉任該職位的球探），他仍持續觀察並推動台將旅日，如長期追蹤徐若熙等新秀，致力成為台日棒球的橋樑。李杜軒高中時期被軟銀球探部長盛讚「右打者中頂級長打能力，身體素質足以與井口資仁匹敵」。日職一軍累計74場出賽、打擊率約0.243、4轟，主要擔任內野多守位工具人（二、三壘、游擊），以守備穩健與認真態度著稱。2013年更達到高峰（打擊率0.295、3轟）。雖然一軍出賽有限，但他靠著在嚴苛的日職環境站穩腳步，曾與王貞治、秋山幸二、工藤公康等名監督共事，累積豐富國際視野。這些經歷讓李杜軒的發言具有重量，他批評鄭浩均的態度，並不是針對個人，而是希望台灣職棒球員珍惜球迷支持，能展現出日職般的職業精神與奮戰到底的價值觀。