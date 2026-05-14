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底特律活塞今（14）日在東區次輪「天王山之戰」坐鎮主場，雖一度手握15分領先優勢，卻在下半場慘遭克里夫蘭騎士逆轉。儘管當家球星康寧漢（Cade Cunningham）交出39分的華麗數據，但最終活塞仍以113：117惜敗，系列賽以2：3落後，被逼入絕境。康寧漢今日出戰48分鐘，27投13中、包含6記三分球，轟下全場最高、同時也是個人本輪系列賽新高的39分，另有7籃板、9助攻與2抄截。然而，他在神勇表現的背後，卻再次送出6次失誤。這項數據讓康寧漢創下了一項極其尷尬的NBA歷史紀錄，他已連續11場季後賽單場至少出現4次失誤，成為季後賽歷史首位達成此「成就」的球員。另外，今年季後賽至今12場比賽，他已累計送出69次失誤，場均失誤高達5.8次。美國媒體《ClutchPoints》發文指出，「康寧漢的控球失誤問題，一直都是他身上的一大短板。例行賽階段，他的失誤數高居聯盟第4位，僅少於唐西奇、約基奇和阿夫迪亞。整個職業生涯，Cade場均送出3.8次失誤。而到了強度更高的季後賽，這項數據非但沒有改善，反而變得更糟。」「即便康寧漢已經為活塞打出了足夠出色的個人表現，但他依然還有很大的提升空間。」《ClutchPoints》直言康寧漢確實需要幫手，但也需要減少失誤，「如今球隊已經退到懸崖邊、無路可退，如果活塞還想延續本季的晉級希望，凱德必須嚴格控制好自己的、提升護球效率。」儘管失誤數據難看，但其實原因也不能全歸咎於康寧漢一人。活塞主帥比克斯塔夫（JB Bickerstaff）賽後指出，騎士在末節開始採取包夾戰術，竭盡全力不讓康寧漢拿球。關鍵在於活塞陣容存在明顯缺陷，具備處理球能力的球員太少。當康寧漢遭到包夾被迫交球後，活塞陷入半場陣地戰無人主攻的尷尬局面，康寧漢在缺乏幫手的情況下，必須做出許多不理想的嘗試來突破困局，進而導致護球效率降低。活塞原本在領先9分的情況下進入最後3分鐘，卻因節奏放慢與騎士的強勢防守，導致15分領先化為烏有。康寧漢在加時賽雖曾命中一記關鍵進球，卻因踩線被判定為兩分球，錯失追分契機。目前活塞系列賽以2：3落後，下一場生死戰將於台灣時間5月16日舉行。美媒指出，康寧漢必須在生死戰嚴格控制失誤，同時球隊也急需有人挺身而出成為他的強大助力，活塞才有一線生機續命。