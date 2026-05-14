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底特律活塞隊今（14）日在主場與克里夫蘭騎士展開天王山之戰（G5），儘管當家球星康寧漢（Cade Cunningham）狂飆39分，但活塞最終仍於延長賽以113：117惜敗，系列賽陷入2比3被聽牌絕境。賽後，主力中鋒杜倫（Jalen Duren）低迷的表現再次成為眾矢之的，其全場最低的正負值與「季後賽軟手」的形象，引發底特律球迷強烈不滿。本場比賽杜倫出賽25分鐘，雖然在進攻端5投3中繳出9分、5籃板、4助攻，數據看似中規中矩，但他在場上的實質貢獻卻令人搖頭。根據數據統計，杜倫整場比賽的這意味著當杜倫在場上時，活塞隊大幅輸分；尤其在第四節與延長賽的關鍵防守回合，杜倫在面對騎士內線艾倫（Jarrett Allen）與莫布里（Evan Mobley）的衝擊時，護框能力顯得捉襟見肘，多次讓對手輕鬆得分或搶下進攻籃板，成為活塞痛失領先優勢的隱形成本。令活塞球迷最難以接受的，是杜倫在季後賽與例行賽之間巨大的表現落差。在2025-26的例行賽中，杜倫是聯盟最頂尖的新生代藍領，場均能繳出的「雙十」成績單。然而，進入本輪對戰騎士的系列賽後，杜倫卻彷彿「迷航」，​​​，得分與籃板數據雙雙「腰斬」，不僅在進攻端無法分擔康寧漢的壓力，在禁區的統治力也消失無蹤。隨著活塞在主場輸掉關鍵一戰，社群媒體上也出現大量針對杜倫的批評聲浪。不少球迷直言杜倫是典型的「例行賽數據球員」，一到高強度的季後賽就顯現出對抗性不足與心理素質的問題，無法扮演活塞稱職二當家輔佐康寧漢。在騎士奪下客場重要勝利後，活塞已無退路。若杜倫在接下來的G6無法找回例行賽的身手、展現捍衛禁區的霸氣，這支曾經輝煌的底特律軍團，恐怕將在克里夫蘭吞下賽季終結的苦果。