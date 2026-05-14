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中信兄弟本土王牌「美美」鄭浩均，近期因球場表現與情緒控管出狀況，在短短一個月內兩度被球界人士砲轟。鄭浩均昨（13）日慘敗後下場，被前旅日選手李杜軒批他在場下「嘻嘻哈哈」，痛批態度大有問題。然而，他上月14日先發時就與捕手陳統恩溝通失靈，引發官方頻道專職主播蔡明里罕見喊話鄭浩均要以團隊為重，儘管球團事後聲明是Pitchcom硬體設備有問題，蔡明里也發文道歉，但對於接連受到外界抨擊的鄭浩均，比起他的球技，態度問題反而被推上風口浪尖。昨天中信兄弟對決富邦悍將的賽事中，兄弟遭遇慘烈失利，先發投手鄭浩均僅投0.1局便狂丟9分狼狽退場，兄弟最終以2：17大比分慘遭富邦血洗。然而令外界憤怒的並非戰犯身分，而是鄭浩均在被打爆後的反應。前旅日選手、現為球探的李杜軒在社群媒體發文重砲轟擊，指出鄭浩均失掉這麼多分，下場竟然還在「嘻嘻哈哈」，完全不見求好心切的自責感。事實上，鄭浩均的「情緒問題」早在上月的賽事就被搬上檯面討論。4月14日對戰台鋼雄鷹的比賽中，鄭浩均與24歲新人捕手陳統恩默契失靈，只見鄭頻頻搖頭不要陳的配球，因暗號溝通不順導致單局兩度「投球超時」。令球迷印象深刻的一幕發生在鄭浩均退場時，他雖與內野手致意，不知為何獨漏了前來慰問的陳統恩，直接走回休息室，留下神情落寞的年輕捕手由王建民安撫。兄弟一開季就處於大敗階段，官方頻道主播蔡明里見此情況在轉播中說重話，「大家開季悶得很，受盡其他球隊冷言冷語，現在還是幫你加油。那你把情緒擺前面，那球迷的情緒要擺哪邊？」喊話鄭浩均要以團隊為重。鄭浩均與陳統恩下場後雖然在休息區裡面互相溝通，看起來情緒緩和許多，而在隔天比賽，總教練平野惠一親自解釋狀況，指出是Pitchcom（電子暗號發送器）出現訊號延遲問題，投捕接收到的資訊有落差，才會出現溝通困難。蔡明里身為兄弟官方主播，在平野惠一公布消息後，也隨即道歉「沒想到，最不冷靜的是我，我想我是真的急了！」當時兩位大哥都在事情發生過後，讓鄭浩均免於被推上風口浪尖，不過這次遭到李杜軒批評一事，鄭浩均恐怕沒有可以幫忙庇護與澄清的人。而最讓台灣人印象深刻的是，鄭浩均在今年的WBC世界棒球經典賽上先發對決日本，當時雖被大谷翔平敲出首打席全壘打，但他仍堅持站在場上，幾顆漂亮速球與打者正面對決展現中職實力，加上比賽的vlog也與台灣隊友相處融洽，受到大家好評，如今卻淪陷態度爭議。