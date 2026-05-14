（12：58更新，湯普森訪問）

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底特律活塞今（14）日在東區次輪第五戰歷經延長賽，以113：117惜敗克里夫蘭騎士，系列賽落入2：3被聽牌的絕境。主場軍肯定對這一敗感到失望，因為末節最後一秒他們曾有機會贏球，場上卻疑似出現漏判。活塞前鋒湯普森（Ausar Thompson）在爭搶關鍵球時遭到騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）絆倒，裁判卻選擇保持沉默，此舉直接奪走了活塞罰球絕殺的機會。湯普森賽受訪時表示，裁判們當下並沒有給出太多解釋，就直接走開了，但他沒有太多怨言：「但沒關係，我們不能責怪裁判。不過希望下一次，我能夠和他們進行一次更紮實的溝通。」爭議發生在第四節讀秒階段，當時雙方戰成103平手。騎士明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）試圖切入，卻遭到活塞防守悍將湯普森將球點走。湯普森之後嘗試爭搶無主球，艾倫上前、兩人發生碰撞，湯普森倒地但沒出現哨音，比賽時間走完。但慢動作重播顯示，艾倫的左腳明顯接觸並絆到了湯普森的腳部，導致後者失去重心摔倒。當時比賽僅剩不到2秒，且騎士隊犯規次數已滿（加罰狀態）。若裁判當時響哨，湯普森將獲得兩次罰球機會，極可能在正規賽直接終結比賽。然而裁判並未吹罰，球直接出界後時間耗盡，將比賽強行拖入延長賽。ESPN分析師、前NBA射手勒格勒（Tim Legler）在觀看慢動作重播後直言：「這絕對應該吹罰艾倫對湯普森的絆人犯規」。活塞主帥比克斯塔夫（JB Bickerstaff）賽後更是難掩怒氣，對媒體表示：「艾倫對奧薩爾犯規了，這是顯而易見的。他在爭搶球時絆倒了奧薩爾。在比賽最後關頭發生這種事，真的很艱難」。各大體育媒體紛紛質疑，裁判是否因為不願在最後關頭「用哨音決定勝負」，而忽略了明顯的肢體接觸。Yahoo體育記者Jack Baer指出「裁判漏判讓活塞付出了代價」，《底特律自由新聞》則分享影片並寫道：「艾倫絆倒湯普森的，各位自行判斷吧。」儘管康寧漢（Cade Cunningham）今日狂飆39分，本應成為贏球英雄，卻因這起爭議no-call（漏吹）導致球隊最終在延長賽落敗。活塞目前在系列賽已無退路，必須在G6前往克里夫蘭贏下第六戰，才能將系列賽拉回底特律進行搶七大戰。