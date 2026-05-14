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▲儘管當家得分王米契爾（Donovan Mitchell）手感不佳，但騎士隊憑藉團隊戰力，成功取得系列賽3比2的領先優勢。（圖／美聯社／達志影像）

克里夫蘭騎士於今（14）日東區季後賽第二輪鏖戰到加時賽，終場以117：113艱難擊敗底特律活塞，不僅贏得了這場至關重要的「天王山之戰」，更取得了系列賽3比2的領先優勢。這場勝利對騎士隊而言具有里程碑意義，這不僅是米契爾（Donovan Mitchell）時代贏下分量最重的一場比賽，更是球隊在本季季後賽首度在客場取勝。騎士隊距離東區決賽僅差最後一勝，極大機率將與紐約尼克會師下一輪。在正規時間最後一刻，米契爾絕殺未果且發生致命失誤，讓全場騎士球迷捏了一把冷汗。米契爾此役表現掙扎，全場18投僅7中，其中外線更是8投僅1中得到21分。然而，騎士隊並未因此崩盤，因為季中交易來的老將哈登（James Harden）展現了其核心價值。哈登雖然發生6次失誤，但他狂砍30分、8籃板、6助攻，在米契爾進攻斷電的時刻隻身背負起得分重任。哈登在加時賽的關鍵表現，完美詮釋了騎士球團當初為何不惜代價將他納入麾下的原因。除了後場的救火表現，騎士隊在禁區展現的侵略性更是獲勝基石。莫布里（Evan Mobley）與艾倫（Jarrett Allen）的雙塔組合在對抗上佔據絕對優勢，導致活塞隊主力中鋒杜倫（Jalen Duren）在肉搏中徹底迷失，迫使活塞主帥比克史塔夫（J.B. Bickerstaff）在末節與加時賽將其完全雪藏。莫布里此役繳出19分、8籃板與驚人的8次助攻，展現極佳策應能力；艾倫則穩健貢獻16分、10籃板的雙十數據，兩人的守護讓活塞即便有康寧漢（Cade Cunningham）狂飆39分的表現，依然難以在油漆區佔得便宜。騎士能挺過這場硬仗，替補席上的斯特魯斯（Max Strus）絕對居功厥偉。他今日出賽多達36分鐘，8投6中高效轟下20分並抓下8個籃板。斯特魯斯不僅在進攻端提供火力，在防守端那種如影子般的「糾纏式防守」，更是多次打亂活塞的進攻節奏。對於總教練阿特金森（Kenny Atkinson）而言，斯特魯斯豐富的季後賽經驗已成為球隊在關鍵時刻最信任的保險。