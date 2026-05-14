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效力於奧克蘭運動家2A的台灣左投林維恩，近期在小聯盟展現強大的宰制力，不僅在今（14）日正式躍升為，成為新一代的台灣之光。然而，原訂於今日先發登板的他，卻在賽前傳出取消出賽的消息，引發球迷高度關注，隨後官方也針對其身體狀況給出了說明。20歲的林維恩今日原表訂為球隊掛帥先發，但在賽前最後準備階段卻出現變數。林維恩官方粉專小編隨後發文證實，維恩在。為了確保這位潛力球星的健康，運動家球團決定採取最嚴謹的保護策略，臨時決定取消他今天的先發輪值。球團此舉顯得相當謹慎，畢竟林維恩正處於旅美生涯的關鍵上升期，避免因過度疲勞導致受傷是目前的最高指導原則。粉專也代表球員感謝球迷的關心，並強調這僅是因應突發疲勞的預防性調整。儘管今日先發暫緩，但林維恩在棒球界的評價已來到新高點。隨著賽季進入5月，部分大聯盟新星因累積局數達標而「畢業」，MLB Pipeline近日更新了百大新秀榜單。林維恩憑藉著本季在2A幾乎「屠殺級」的表現，成功突圍挺進，預計登上大聯盟（ETA）的時間點維持在2027年。林維恩本季的表現確實讓美職球評印象深刻。至今在2A登板7場皆為先發，在34局投球中送出高達，目前戰績為2勝0敗，，每局被上壘率（WHIP）更只有回顧他最近的兩場代表作，林維恩先是對響尾蛇2A投出7局僅被敲2安的無失分佳作；隨後在對教士2A之戰中，更在6局內狂飆10K，改寫個人旅美生涯單場三振新高。這種穩定且具有爆發力的壓制力，正是他能成功擠進全美百大榜單的關鍵。雖然今日未能見到他在投手丘上的英姿，但球迷普遍認同球團保護年輕強投的做法。目前林維恩的首要任務是緩解疲勞，待身體狀態恢復後，繼續向大聯盟之路邁進。