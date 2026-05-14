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中信兄弟本土先發投手「美美」鄭浩均，昨（13）日面對富邦悍將僅投0.1局便崩盤狂丟9分，但下場後被拍到在休息區燦笑，遭前旅日選手李杜軒批態度有問題，加上鄭浩均上月14日「投捕失靈」同樣狂失分，主播蔡明里在比賽中指鄭「把情緒放場上」。對於這兩次崩盤戰役，剛好都被球界人士點出心態出狀況，不過鄭浩均本季確實呈現「天花板極高，地板卻極低」，雖曾繳出單場7局無安打的神勇表現，但目前防禦率已瞬間飆破6大關，「斷崖式」表現更反映出狀態不穩定的隱憂。回顧鄭浩均今年球季一開始，他在3月31日對戰味全龍，以62球的高效率主投6局無失分，展現強大控球力。更在4月21日出戰統一獅時，繳出7局無安打、無失分的代表作，防禦率一度下探至聯盟前段班，展現本土王牌架勢。總計本季7場先發中，他仍有4場比賽達成優質先發（QS），具備帶領球隊取勝的硬實力。然而，在亮眼的數據背後，鄭浩均的兩次大崩盤卻顯得極為沉重。首個悲劇發生在兄弟4月14日對戰台鋼雄鷹時，當時他與捕手陳統恩出現「投捕失靈」情況，場上兩人溝通無效，不停出現投球超時，鄭浩均僅投3.1局就失8分，其中7分為責失分。儘管鄭浩均後續兩場比賽一度回穩接連繳出優質先發，但昨天再度對決富邦悍將，搭配老戰友高宇杰蹲捕，竟寫下生涯慘烈的0.1局失9分紀錄，僅投32球就被敲出6支安打，完全被掌握，並出現3次四死球。這場大爆炸直接導致鄭浩均的防禦率從3.89暴增至6.17。鄭浩均在本季表現優異的場次中，場均失分控制在1.5分以下；但在兩場失常的賽事中，合計僅投3.2局就狂丟17分，其中16分責失，顯示「天花板極高，地板卻極低」狀況。細看兩場失利的比賽中，鄭浩均的WPA（勝利貢獻率）均為「-0.5」，意即其投球表現讓球隊勝率直接重挫50%。在對戰台鋼一役中，對手的上壘率高達0.571、長打率則是驚人的0.722；而5月13日更有高達0.857的被打擊率。這顯示鄭浩均在狀況不佳時，就會被對手擊出毀滅性的連續長打打擊，加上這兩次比賽場上場下都被點出態度有問題，無疑是雪上加霜。雖鄭浩均的三振率依然保持良好，代表基本球威依舊，然而他應對逆風局時，不管搭配隊上頭號捕手高宇杰，還是新秀陳統恩，都出現大量失分狀況。對於志在爭冠的中信兄弟而言，本土王牌能否找回開季時的穩定度，並避免再次出現短局數大失分的慘劇，鄭浩均的態度問題抑或是球技，都將是決定球隊下半季排名的關鍵。