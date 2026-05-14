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「還記得他亞運失控砸東西，現在被打爆卻在笑？光看那肚子就知道有沒有自律了。」





「看到這張照片真的覺得對不起進場球迷，哥你說實話真棒！」





「虧他還旅外過，回來台灣也不好好珍惜這個舞台，自控能力真的差。」





「難道每個人都要跟徐若熙一樣哭出來？新時代球員還要被你這種『老害』綁架多久？」





「舒服，我就喜歡看『大球探』談大道理，笑一下也要被公審，不然要全隊哭喪著臉嗎？」





「你在日職時期也沒拿什麼東西出來說嘴，選秀也選不上，蹭飯吃就以為高人一等喔？」





中華職棒昨（13）日出現震撼比分，中信兄弟先發投手鄭浩均僅投0.1局就核爆失9分，終場兄弟以2：17慘敗給富邦悍將。然而賽後爭議焦點卻在場邊，前旅日名將、現任軟銀球探李杜軒針對鄭浩均慘遭打爆後，仍與隊友在休息室「嘻嘻哈哈」的態度表達強烈不滿，重砲抨擊「這在日職絕對會被冰起來」，此言一出立即引發兩派球迷在網路上激烈交鋒。面對網友的猛烈圍剿，李杜軒並未退縮，隨即，強調這並非個人恩怨，而是受到的「棒球教育」使然，他直言：「無論是傳奇還是年輕王牌，被打爆是常有的事，關鍵在於態度。」貼文一出，留言區隨即成為戰場，支持李杜軒的球迷認為：但也有另一派球迷猛烈回擊，認為這是過時的觀念：面對部分球迷的酸言酸語與指控，李杜軒並未退縮，親自上火線回應。他表示，這單純是針對球迷私訊照片詢問所做的觀念分享。他再次強調，無論是日職傳奇還是年輕王牌，被打爆是常有的事，關鍵在於態度。他舉例，最近有守護神即便守下勝利，仍因失分而氣到把自己手搥到骨折，這雖然是不良示範，但展現的是對自我的高度要求。李杜軒重申：「這就是我受到的棒球教育，分享給大家。至於接不接受，就看每個人自己。」李杜軒感嘆台灣棒球進步緩慢的原因之一就是「太會自欺欺人」，並以日職傳統為例，強調老將和田毅曾因年輕王牌被打爆後在休息室滑手機而大發雷霆。他認為，相比於現今有些選手（如徐若熙）因表現不佳而自責懊惱的求好心切，鄭浩均的態度在嚴謹的日職體系內「早就會被冰起來」。