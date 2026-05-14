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洛杉磯道奇隊日籍強投大谷翔平（Shohei Ohtani）於台灣時間今（14）日化身「連敗終結者」，他放下二刀流身分專心投球，在主場面對舊金山巨人隊展現王牌氣勢，主投7局僅被敲4安無失分，加上隊友火力回升，貝茲（Mookie Betts）、艾斯皮納（Santiago Espinal）接連擊出陽春砲，完成「背靠背」。最終道奇以4：0完封對手，成功止住道奇近期慘澹的4連敗。大谷翔平今日並未上場打擊，專注於投手端的他全場飆出8K，僅投出2次保送。這是大谷自2023年5月後再度於大聯盟投滿7局，防禦率下降至驚人的0.82，傲視全聯盟。儘管第七局上大谷翔平遭巨人隊阿達梅斯（Willy Adames）和查普曼（Matt Chapman）敲出連續安打，面臨一二壘有人的危機，不過隨後吉爾伯特（Drew Gilbert）卻擊出中外野飛球，阿達梅斯發現情況不妙但人已繞過三壘，最後在二壘遭到封殺，大谷成功脫困。有趣的是，大谷今日右腳釘鞋的鞋舌上還印有愛犬「彈額頭（Decoy）」的頭像，受到愛犬加持，大谷確實繳出不錯成績。道奇隊近期火力低迷，在大谷前7場先發中，僅有一次得分超過4分。所幸今日三局下，道奇打線回穩，艾斯皮納（Santiago Espinal）與明星游擊手貝茲（Mookie Betts）接連敲出陽春砲奠定勝基。隨後赫南德茲（Teoscar Hernández）與科爾（Alex Call）也在四局下追加保險分。道奇打線今日敲出本季支援大谷最多的4分，加上牛棚投手群的強勢封鎖，讓巨人隊的3連勝止步，終場道奇以4：0大勝巨人。巨人隊先發投手羅比．瑞伊（Robbie Ray）表現不佳，主投4.2局失4分承擔敗戰責任。道奇隊目前在大谷先發時的戰績提升至3勝4敗，也保住了國聯西區的競爭優勢。不過，賽後球團也表示，大谷明日將繼續休兵，藉此獲得完整的兩天休息。而兩隊本次系列戰最後一次交手，巨人隊預計派出戰績5勝3敗的右投魯普（Landen Roupp）先發，對陣道奇隊2勝1敗的右投希恩（Emmet Sheehan），預計在明天上午10點10分開打。