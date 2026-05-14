我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

中華職棒中信兄弟「美美」鄭浩均昨（13）日面對富邦悍將先發僅投0.1局就狂失9分，寫下個人職業生涯最慘一役，不過在退場後，鄭浩均被鏡頭捕捉到與隊友嘻笑的畫面，再度遭到「炎上」。球評王翊亘今（14）日接受《NOWnews》採訪時指出，該畫面確實看起來不恰當也不適當，但當下大家無法清楚了解選手退場後，與教練有沒有經過充分溝通與討論，因此當時並未對該畫面做出評述；王翊亘進一步表示，大家都不是當事人，「我覺得如果球隊理解這個球員的個性的話，也許會有一些方式來去做處理，或者是說，也許知道怎麼樣去跟他溝通與了解。」前役的兄弟與悍將之戰，電視台的賽事解說由王翊亘負責，針對鄭浩均前役退場後的狀態，王翊亘直言，「我知道討論這個問題，其實就是正在流量上、風頭上，但我覺得可以用幾個角度的層面來去做討論。因為看到的當下是一個畫面的瞬間，在轉播的時候我沒有去對這個畫面多做反應與解釋。」王翊亘說，「第一，我覺得確實看起來不恰當，也不適當。第二，因為這只有一瞬間的畫面，所以我們沒有辦法清楚了解在被打爆之後，球員跟教練有沒有經過充分的溝通與討論，或者在休息室裡面有沒有其他的事情發生。所以不恰當也不適合用一個畫面去做所有評論，即便我覺得當下看起來確實不是太好看，然後會讓一些人覺得不開心。」這也是王翊亘在轉播當下，沒有對該畫面去做任何的評述的原因。王翊亘進一步指出，「我們不是球員的當事人，我們沒有辦法清楚了解所有人的個性，也許其實他心情很差也說不定，但他用不同的方式來掩蓋或者是來詮釋，就都是有可能發生的事情。」王翊亘指出，有些人會覺得鄭浩均這樣的呈現方式不好看，「然後沒有對於當下表現的一些自覺，我覺得也不能說是錯的，因為確實這場比賽丟得並不理想。」王翊亘強調，「只是我們不是當事人，也不是休息室裡面的人，所以沒有辦法明確清楚知道他們有沒有去做任何的解決與討論。王翊亘直言，「最後，我覺得如果球隊理解這個球員的個性的話，也許會有一些方式來去做處理，或者是說，也許知道怎麼樣去跟他溝通與了解。」王翊亘認為，「球隊可能對於這樣的畫面呈現並不是覺得太理想的話，我覺得也會去跟球員做一些溝通與討論。確實今年鄭浩均在先發的過程裡面，有2場的出賽問題與狀況是比較多，我覺得值得教練團跟鄭浩均、以及可能會搭檔到的捕手去做一些溝通與討論，才能夠避免再次的情況發生。」