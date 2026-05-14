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▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

中華職棒中信兄弟「美美」鄭浩均昨（13）日面對富邦悍將先發僅投0.1局就狂失9分，寫下個人職業生涯最慘一役，防禦率也飆升至6.17，正體投球數據與去年6月剛復出時有明顯差距。球評王翊亘今（14）日接受《NOWnews》採訪時指出，鄭浩均的直球均速與轉速並沒有太大落差，可能是直球的放球點不穩定，「也許接下來他想辦法去找回直球的威力，才能夠投出像去年內容。」鄭浩均去年6月復出，先發11場比賽、投54.1局，防禦率僅1.49，被打擊率僅1成62，今年季前入選經典賽中華隊，開季被視為中職最強土投，但投球狀態卻起伏不定，出賽7場、投35局，防禦率6.17，被打擊率2成58，整體數據明顯不如去年剛復出時的成績。談到鄭浩均今年與去年球季的差別，球評王翊亘認為是直球的威力，「去年的投球邏輯是直球有很好的威力狀態，然後變化球去幫忙直球增加威力，所以可以看到直球運用的比例很高、被打擊率很低，然後變化球的掩護效果也很好。」王翊亘指出，鄭浩均今年直球被打擊率很高，所以在使用率上有大幅的下降外，且穿插像滑球、卡特、曲球等等變化球，「我覺得這都是對於自己直球狀態的不信任。」王翊亘進一步指出，「如果真的要說的話，可能是直球的放球點並不穩定，加上他的出手點也許變低了一些些，因為要投更多的變化球，都讓直球的角度沒有來得那麼好。不然的話從數據上來說，其實均速跟轉速並沒有太大的落差。也許接下來他想辦法去找回直球的威力，才能夠投出像去年內容。」鄭浩均季前因經典賽提前開機，是否因此影響球季狀態？王翊亘認為可能影響不大，「其實也才5月而已，我覺得如果提早開機備戰的撞牆期，應該可能會出現在球季中段。但現在球季大概在三分之一，而且他的先發用球數其實也都一直有很好的控制與保護，所以我覺得關聯並不太大。」總結來說，王翊亘認為鄭浩均在直球的出手點上也許低了一點，讓他的直球可能比較平，所以被打擊率比較高，「導致他現在必須要用更多的變化球去幫助直球能夠有好的掩護，等於邏輯上面跟過去有一點不一樣。」