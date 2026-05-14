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▲大谷翔平今天先發繳7局無失分好投，展現制霸大聯盟的投球威力。（圖／路透／達志影像）

洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平（Shohei Ohtani）於台灣時間今（14）日主投7局無失分，率隊4：0完封巨人，防禦率0.82更登頂大聯盟。然而，大谷翔平本季打擊率降至0.240依然處於小低潮，賽後被問及低迷主因時，大谷翔平不找藉口，直言「單純是實力不足」，但他同時強調自己「還很年輕」會繼續努力精進打擊，展現未來還能繼續以「二刀流」在球場奮戰的意願。大谷翔平今天再度登板先發，繳7局無失分好投，讓他在今天賽後重回防禦率排行榜第一名，不過作為歷史留名的「二刀流」選手，大谷今天並沒有上場揮棒，完成「專任投手」任務後就下場。對比大谷的投球表現，他本季在打擊端確實陷入罕見的低潮期。即使大谷翔平昨天成功打破連續11場、53打席沒開轟紀錄，敲出「復活之轟」陽春砲，但本季他僅累積7轟、17分打點，繳出0.240打擊率。大谷翔平目前的成績確實與過往的MVP級標準有些差距。大谷去年雖然平均打擊率也不到三成，僅0.282，不比2024年的0.310，但他去年一共繳出55轟，創下生涯新高，長打率高達0.622，OPS更達1.014。今天道奇以4：0完封巨人，作為致勝功臣先發投手的大谷翔平，賽後久違地接受採訪，不過提問大多圍繞在他的打擊狀態與二刀流體力極限上。關於打擊不振的主因，大谷翔平果斷地回應，「我覺得單純就是實力不足吧。」隨後自我分析，「雖然狀態有好的時候也有壞的時候，但包含這一切在內都算是實力的一部分。」大谷翔平仔細解釋，關於縮短低潮期、如何維持好的狀態，大谷表示兩者都很重要，他也說，當面對難題時，非常考驗選手平時累積的「百寶袋」多寡，他認為這代表球員綜合力量的展現，也顯示自己不管遇到哪些困難，都會想方設法應對的意志力。此前外界討論二刀流負荷大，即將滿32歲的大谷翔平可能也難敵年齡考驗，加上明天道奇對陣巨人的系列賽第三戰，大谷翔平將不會出場揮棒，將獲得完整的休息日專心恢復。對此，當大谷被問及隨著年齡增長，繼續維持投打雙棲是否比較艱辛，他表示，「這很難說呢。」他補充，「我覺得現在是最好的狀態，也認為自己『還很年輕』，所以想要繼續努力。」並澄清現在身體保持健康，會持續增進打擊成績、為球隊貢獻進攻火力，展現出還想以「二刀流」身分繼續活躍在球場的企圖心。