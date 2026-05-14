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洛杉磯道奇隊大谷翔平於台灣時間今（14）日力投7局飆8K無失分，率隊完封巨人摘下個人本季第3勝。大谷此役數據複製前一戰的，但這次完全封鎖長打，防禦率更下探至0.82，高居大聯盟第一。賽後總教練羅伯斯大讚大谷翔平不斷精進投球，更稱「我認為他想要拿下賽揚獎」，表示投手大谷已進入「神之領域（Zone）」，不過大谷翔平明天會退出打擊先發陣容，預計16日對決老東家洛杉磯天使時才有可能上陣。大谷翔平今天主投7局，繳出無失分好表現，助隊4：0擊退巨人，大谷奪下本季第3勝，也是睽違一個月再拿下勝利。而他今天登板與前一次在本月5日的先發登板，幾乎繳出一樣的完美劇本，寫下7局、8次三振、4支安打的成績，不過今天又完全封鎖長打，而前一戰則是被敲出兩轟。大谷翔平這一戰用了105球，多過上一次的85球，且後段局數球質沒有明顯下滑，體力保留相當不錯。大谷翔平今年熬過生涯第二次右肘手術的復健，開季以來穩守道奇隊先發輪值，至今先發登板7場，防禦率更是達到0.82，高居大聯盟第一。對此，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後大讚，「他本人想要成為棒球界最好的投手，而他也正在達到那個水平，他對於準備工作的專注力非常驚人，在登板當天的執行力也相當出色。」讚賞大谷在投手方面的鑽研。對於大谷翔平本屆作為投手繳出好成績，羅伯斯說，「我認為他想要拿下賽揚獎，這對今年的道奇隊來說也是一件好事。」「他已經完全進入了自己的神之領域（Zone）。只要看他走下投手丘時的表情就能明白。」看起來羅伯斯今天真的非常滿意，而他也點出，大谷目前並不是處在和去年相似的調整狀況，而是高度掌握對所有球種，「無論是速球、橫掃球（Sweeper）還是曲球，他都非常有信心。」不過，在今天投完漫長的局數後，大谷翔平明天將不出賽，不上場揮棒的他將有完整的休息日，等到台灣時間16日對上老東家洛杉磯天使隊時，才有機會回歸賽場。