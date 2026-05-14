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中華職棒開季至今呈現「投高打低」的狀態，過去2年拿下年度勝率第1名的「黃衫軍」中信兄弟，本季攻擊數據明顯下滑，開季前31戰打擊率僅2成35、上壘率3成13、長打率3成08，都不如去年與前年的同時期。兄弟日籍打擊策略教練西田明央接受《NOWnews》採訪時表示，確實有感受到「投高打低」的現象，投手在追求進步的同時，打者若不改變，想繳出好成績會很困難；西田觀察到，台灣打者遇到強投時，往往會想用力量「硬碰硬」，「我認為『作戰策略』非常重要，要以『打線、團隊』的方式去攻略投手。 」中職目前開季打了91場比賽，平均打擊率為2成43，與去年同期的的2成53、前年的2成63相比，聯盟整體打擊數據有明顯下滑的趨勢，過去2季奪下年度第1的兄弟，開季前31場打擊率都是2成51，本季前31場卻下滑至2成35，上壘率3成23下滑至3成13，長打率3成38下滑至3成08。兄弟日籍打擊策略教練西田明央受訪時表示，確實有感受到「投高打低」的現象，「我感覺到這幾年投手的球速一直在提升，投手們現在非常追求球的轉速以及研究投球的角度。」西田直言，投球是投手們的工作，所以很多選手都在鑽研數據來提升實力，「，所以打者在心態與策略思考方式上，需要在更多的工夫與調整。」西田觀察到，遇到實力強大的投手時，台灣打者往往會想用力量「硬碰硬」，「」西田直言，雖然個人能力的提升很重要，但如果是面對等級很高的強投，「打者團隊 vs 投手」的作戰方式，攻略成功的機率會更高。西田不諱言，中職的賽事中常遇到先發型洋投，意味著要更努力去突破對手。截至昨日賽後，兄弟開季31戰中，共有24場對方派出洋投先發，領先統一獅23場、台鋼雄鷹22場、味全龍18場以及富邦悍將與樂天桃猿的17場。兄弟打線面對洋投494個打數敲出113安，打擊率2成29，與獅隊並列第3，落後悍將的2成58與雄鷹的2成50。