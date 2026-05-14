NBA東區季後賽第二輪，第四種子克里夫蘭騎士與東區第一種子的底特律活塞隊戰況激烈，前面兩戰打完雙方打成2：2平手，NOWnews球評李亦伸在賽前就預測騎士隊可以贏球，這場比賽果然如他所料，騎士4分險勝活塞，目前以3比2取得聽牌優勢，他也在賽後進行精闢分析，點出騎士獲勝關鍵。

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騎士雙星大發神威　哈登、米契爾聯手接管比賽

李亦伸指出，這場天王山之戰雙方拚盡全力，打到延長賽時皆已呈現體能透支的狀態。然而，球星的價值在此刻展露無遺。他表示：「騎士隊能夠在延長賽贏球，攻下 7 分的米契爾（Donovan Mitchell）絕對是關鍵人物，但整場比賽真正在帶領全隊的其實是的哈登（James Harden），這場比賽攻下30分是騎士能贏球的關鍵」。

除了後場雙星哈登、米契爾的亮眼表現，李亦伸也特別點名騎士隊的板凳暴徒史特魯斯（Max Strus）。史特魯斯全場飆進6記三分球、挹注20分，成為左右勝負的奇兵。李亦伸強調：「在這波三連勝期間，史特魯斯從板凳出發平均能貢獻15分，他的三分外線、防守與拚勁，帶給騎士隊非常巨大的幫助」。

活塞領先15分慘遭逆轉　康寧漢狂砍39分仍救不了球隊

相比騎士隊的強勢反擊，東區龍頭活塞隊在本場比賽最多領先高達15分，可惜第四節無法成功守成，被騎士隊強勢拖進延長賽。李亦伸在受訪時大讚活塞主將康寧漢（Cade Cunningham），他說：「康寧漢全場繳出39分、9籃板、7助攻的全面數據，。整個系列賽他的三分命中率高達四成六，幾乎是一個人帶領全隊前進」。

不過李亦伸也點出活塞隊的隱憂，他認為不管康寧漢在進攻端多麼無所不能，但在配角與板凳的發揮，以及其他攻防武器的支援上，東區第一的活塞隊確實還是比騎士隊差了那麼一點點。

李亦伸鐵口直斷！騎士第六戰主場晉級

對於接下來的系列賽發展，李亦伸坦言這兩隊實力相當，並沒有絕對的優勢方。談到下一場比賽，李亦伸再度開示，他預測騎士隊有極高的機率能在第六戰於自家主場關門，順利收下東區決賽的門票。


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吳忠育編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，2015年開始入行至今已經邁入第十年，對於國內職籃、NBA及中華職棒等賽事特別關注在職涯中採訪過許多像Dwight Howard、林書豪等知名球星。
目前在《NOWnews今日新聞》擔任影音編輯，...